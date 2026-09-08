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FOTO Tisuće Brazilaca na skupu za Bolsonarova sina u tijesnoj predsjedničkoj utrci protiv Lule

Piše HINA,
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FOTO Tisuće Brazilaca na skupu za Bolsonarova sina u tijesnoj predsjedničkoj utrci protiv Lule
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Foto: Alexandre Meneghini
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Organizatori su demonstracije predstavili kao prosvjed protiv Luline vlade i suca Vrhovnog suda Alexandrea de Moraesa uoči prvog kruga glasovanja 4. listopada.

Brazilska oporba izašla je na ulice u ponedjeljak na Dan neovisnosti i iskazala podršku desničarskom predsjedničkom kandidatu senatoru Flaviu Bolsonaru koji pokušava iskoristiti krizu Vrhovnog suda u kampanji protiv ljevičarskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve za izbore sljedećeg mjeseca.

Oko 28500 ljudi okupilo se na aveniji Paulista u Sao Paulu na skupu konzervativaca, procijenili su istraživači sa Sveučilišta u Sao Paulu.

Organizatori su demonstracije predstavili kao prosvjed protiv Luline vlade i suca Vrhovnog suda Alexandrea de Moraesa uoči prvog kruga glasovanja 4. listopada.

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) attends a rally on Independence Day at Paulista Avenue
Foto: Alexandre Meneghini

Sudac je agresivno progonio bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, senatorovog oca, zbog planiranja puča 2023. godine i izborio je njegovu osudu 2025. godine, dok je sam Moraes postao jedna od osoba koja u Brazilu izaziva najveće polarizacije.

„Ovaj konzorcij Lule i Moraesa doći će kraju“, rekao je Flavio Bolsonaro pristašama. „Svatko tko glasa za Lulu glasa za Alexandrea de Moraesa.“

Skup se održao u trenutku kada je Vrhovni sud zahvatio sukob nakon što je sudac Andre Mendonca, kojeg je imenovao Bolsonaro, objavio izvješće koje postavlja pitanja o navodnim kontaktima između Moraesa i bankara optuženog za prijevare vrijedne više milijardi.

Moraes je odgovorio tražeći istragu protiv Mendonce zbog navodne zlouporabe ovlasti.

Bolsonaro je tvrdio da je njegov otac, koji je trenutno u kućnom pritvoru i kojem je zabranjeno kandidiranje za dužnost, žrtva političkog progona od strane Moraesa.

Govoreći iz kamiona zajedno s drugim konzervativnim političarima, Bolsonaro je nastojao oživjeti masovne ulične demonstracije koje su bile obilježje djelovanja njegovog oca, iako je odaziv bio manji od broja okupljenih na skupovima starijeg Bolsonara.

Sličan događaj prošle godine privukao je oko 42 000 ljudi, dok je skup koji je početkom 2024. organizirao Jair Bolsonaro privukao oko 185 000 pristaša.

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) attends a rally on Independence Day at Paulista Avenue
Foto: Alexandre Meneghini

Balon s prikazom američkog predsjednika Donalda Trumpa, dugogodišnjeg Bolsonarovog saveznika, koji drži zatvorenu Lulinu figuru, nadvijala se iznad gomile. Mnogi prosvjednici mahali su brazilskim zastavama, dok su drugi nosili američke i izraelske zastave.

Bolsonaro i Lula izjednačeni u anketama

Po anketi objavljenoj u ponedjeljak, koju je naručila brazilska televizija Globo,ljevičarski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva i desničarski izazivač, Flavio Bolsonaro, izjednačeni su u potencijalnom drugom krugu izbora koji bi se održao 25. listopada.

U simuliranom drugom krugu, Lula bi osvojio 41 posto glasova u odnosu na 41 posto za najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. Anketa ima marginu pogreške od 2 postotna boda.

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