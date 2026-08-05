FOTO Tisuće građana pristiže u Knin, tradicionalnom budnicom započelo slavlje 31. VRO Oluje

Tradicionalnom budnicom ulicama grada, u Kninu je u srijedu ujutro počela proslava 31. godišnjice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, tijekom dana posjetitelji će moći uživati u bogatom programu.

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Kao i svake godine, Knin je lijepo uređen, a kuće i zgrade ukrašene su hrvatskim zastavama. Već od 6 sati, u grad na proslavu dana ponosa i slave, dolaze brojni građani iz gotovo svih dijelova Hrvatske, a danas ih se očekuje desetak tisuća.

Nakon budnice u 6,30 sati, koja se kretala od vojarne 4. gardijske brigade Pauci, ulicom Kralja Tomislava, Trgom Oluje, Ulicom dr. Franje Tuđmana, Trgom dr. Ante Starčevića do mosta na Krki, program se nastavlja u 7,30 sati svetom misom u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog zavjeta.

Knin: Atmosfera u gradu uoči 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Misno slavlje predvodit će vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem.

Od 9 sati, ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja na Trgu dr. Ante Starčevića, odat će se počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Središnja svečanost održat će se u 9, 40 sati na Stadionu NK Dinara te na Kninskoj tvrđavi.

Knin: Atmosfera u gradu uoči 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Obitelji stradalih, hrvatskih ratnih vojnih invalida, braniteljskih udruga i najviših državnih dužnosnika odat će počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, položit će se vijenci.

Na Kninskoj tvrđavi podići će se hrvatska zastava, čitati povjesnica i imena poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, ispaljivat će se plotuni i zvoniti crkvena zvona. Očekuju se i prigodni govori najviših državnih dužnosnika, glazbeni program, prikaz sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije, kao i letački program.

U podne će na Trgu dr. Ante Starčevića biti upriličen doček maratonaca, biciklista i motorista.

Knin: Dolazak visokih dužnosnika na obiljezavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Za građane i goste od 11, 30 do 14 sati bit će organizirana i podjela tradicionalnog vojničkog graha.

Proslava 31. obljetnice Oluje, ključne operacije Domovinskog rata i Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja završava navečer u 21 sat koncertom na središnjem kninskom trgu. Vojno-redarstvena operacija Oluja počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 1995. godine. Hrvatska vojska i policija oslobodile su okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba na kojima je bila uspostavljena tzv. Srpska Krajina.

Knin: Atmosfera u gradu uoči 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Oslobođeno je 10.400 četvornih kilometara ili 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.

U operaciji su poginula 243 hrvatska branitelja, 1430 ih je ranjeno, dok se dvojica i dalje vode kao nestali.