FOTO Tisuće ljudi na pogrebu kenijskog oporbenog čelnika. Obama: 'Bio je šampion mira'

Foto: Thomas Mukoya

Odinga je na svahiliju naširoko bio poznat kao "Baba" ili "otac". Nakon glavne mise na lokalnom sveučilištu, pogrebna povorka uputila se na privatni pogreb uz vojnu počasnu paljbu

Tisuće ožalošćenih, rođaka i dostojanstvenika odale su posljednju počast oporbenom kenijskom čelniku Raili Odingi u nedjelju, kada je pokopan u blizini svoje farme u Bondu pokraj jezera Victoria na zapadu Kenije.

Nedjeljna anglikanska misa i pogreb održani su bez većih incidenata nakon izljeva tuge u zemlji ovoga tjedna u kojem je ubijeno barem pet osoba, dok su stotine ozlijeđene kad su okupljene mase koje su željele vidjeti Odingino tijelo nadjačale sigurnosne službe.

- Baba se napokon vratio kući - rekao je njegov sin i imenjak, Raila junior, pored lijesa prekrivenog kenijskom zastavom. Odinga stariji umro je u srijedu u dobi od 80 godina u Indiji gdje se liječio.

Šampion mira

Odinga je na svahiliju naširoko bio poznat kao "Baba" ili "otac". Nakon glavne mise na lokalnom sveučilištu, pogrebna povorka uputila se na privatni pogreb uz vojnu počasnu paljbu.

U poruci na X-u, bivši američki predsjednik Barack Obama pohvalio je Odingu kao šampiona mira koji je interese svoje zemlje stavljao ispred svojih osobnih ambicija.

- Kao malo koji čelnik u svijetu, bio je voljan odabrati put miroljubive pomirbe bez kompromitiranja svojih ključnih vrijednosti - rekao je Obama. 

Burial of Kenya's former Prime Minister Raila Odinga, in Bondo
Foto: Thomas Mukoya

Počast je odao i trenutačni kenijski predsjednik William Ruto, kao i bivši kenijski i nigerijski predsjednici, Uhuru Kenyatta i Olusegun Obasanjo, koji su bili na svečanosti u Bondu.

Iako uglavnom poznat kao opozicijska figura, Odinga je postao premijer 2008. godine te je sklopio političke dogovore s Kenyattom 2018. godine, a s Rutom prošle godine, u karijeri izmjenjivanih saveza. Jednom je bio zatvoren zbog izdaje te se neuspješno kandidirao za predsjednika pet puta.

Funeral Mass for Kenya's former Prime Minister Raila Odinga, in Bondo
Foto: Monicah Mwangi

Nakon povratka iz Indije, prvo javno izlaganje njegova tijela u četvrtak pretvorilo se u smrtonosan incident kad su policajci otvorili vatru da rastjeraju gomilu koja je provalila kroz vrata stadiona.

U petak su još dvije osobe ubijene, a više od 160 ih je ozlijeđeno na državnom pogrebu u glavnom gradu Nairobiju, dok su deseci ožalošćenih ozlijeđeni u subotu nakon što je njegovo tijelo prevezeno u Kisumu, političko središte njegova Luo plemena.

