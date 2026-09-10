SKUP PODRŠKE FOTO Tisuće ljudi u Beogradu zbog gašenja Zorana Kesića: 'Ne mogu nas ukinuti pred izbore'

Velik broj ljudi okupio se večeras na skupu podrške Zoranu Kesiću i ekipi emisije „24 minuta sa Zoranom Kesićem“, nakon što je objavljeno da se popularna satirična emisija više neće emitirati na televiziji Nova. Kesić je okupljenima poručio da emisija ne odustaje te najavio njezin nastavak na YouTubeu, dok je odluku o ukidanju emisije ponovno povezao s političkim pritiscima i predstojećim izborima.

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