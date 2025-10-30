ACA GLUPE FORE BACA
FOTO Tisuće studenata krenulo u Novi Sad. Vučić se pravi glup: 'Što je tamo, neka utakmica?'
Nekoliko tisuća studenata krenulo je u četvrtak iz Beograda pješice u Novi Sad gdje se u subotu održava veliki komemorativni skup povodom prve godinišnjice pada nadstrešnice na kolodvoru kad je život izgubilo 16 ljudi. Subotnji skup su organizirali studenti, koji su započeli velike proteste nakon pada nadstrešnice, protesti su u međuvremenu postali građanski. Rijeke studenata preplavile su u petak ulice Beograda, kažu kako ih je negdje oko 3000, nose razne transparente, pjevaju 'ko ne skače, taj je ćaci...' Ranije ovih dana studenti su krenuli za Novi Sad iz raznih gradova Srbije, očekuje se ogromno okupljanje. Naravno, Vučićevi režimski mediji apsolutno ignoriraju ove povorke. "A što je u subotu, ima neka utakmica ili što", odgovorio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić kad su ga pitali što očekuje u subotu... Pa pogledajte kako to izgleda u galeriji...