FOTO Tomašević u zatvorskoj majici, Muzemo umjesto Možemo. Pogledajte scene

Na glavnom zagrebačkom trgu nekoliko je osoba postavilo plakate na kojima su u zatvorskim majicama prikazani zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, bivši ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević i bivši član Upravnog vijeća navedene ustanove Goran Đulić. Iznad njih nalazio se logo stranke Možemo s izmijenjenim natpisom "Muzemo".
Sve se dogodilo tijekom konferencije SDP-a i Možemo na Glavnom trgu
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Sve se dogodilo tijekom konferencije SDP-a i Možemo na Glavnom trgu |
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Sve se dogodilo tijekom konferencije SDP-a i Možemo na Glavnom trgu
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Dvije stranke tamo su, u sklopu u kampanje ''Plenkovićeva inflacija'' postavile plakate kojima nastoje prikazati efekte inflacije na prehrambene proizvode.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Na glavnom zagrebačkom trgu, nekoliko je osoba postavilo plakate na kojima su u zatvorskim odijelima prikazani zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, bivši ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević i član Upravnog vijeća navedene ustanove Goran Đulić. Iznad njih se nalazio logo stranke Možemo s izmijenjenim natpisom ''Muzemo''.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Oni dolaze na svaku našu konferenciju u svakom gradu i svaki se puta prezentiraju u ruhu koji njima najbolje stoji. U Vukovaru su se obukli u klaunove, a ovdje zapravo sebe prikazuju u zatvorskim odijelima, što nije čudno jer su ipak oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj'', rekla je Benčić, aludirajući na HDZ.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Benčič navodi 700 milijuna eura deficita koji su lani zabilježile općine i gradovi. Split, Osijek i Šibenik značajno su podigli cijene javnog prijevoza i komunalija
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL