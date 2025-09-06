FOTO Traktor po cijeni stana u Zagrebu i bik od čak 1196 kila: Evo prizora sa sajma u Gudovcu

Obavijesti

MEĐUNARODNI JESENSKI SAJAM

Gudovac: Najljepši traktor je finski Valtra, a najskuplji Fendt 728 vario | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Najljepšim traktorom smatraju Valtru, finskog proizvođača, a najskuplji primjerak na sajmu u Gudovcu je Fendt 728 Vario, čija se cijena na tržištu kreće oko 300.000 eura (bez PDV-a), ovisno o razini opreme

Na sajamskom prostoru u Gudovcu traje trodnevno 32. izdanje međunarodnog jesenskog sajma, koji okuplja oko 400 izlagača iz 10-ak zemalja, a to je ujedno najveća izložba stoke.

Najljepšim traktorom smatraju Valtru, finskog proizvođača, a najskuplji primjerak na sajmu u Gudovcu je Fendt 728 Vario, čija se cijena na tržištu kreće oko 300.000 eura (bez PDV-a), ovisno o razini opreme.

Gudovac: Najljepši traktor je finski Valtra, a najskuplji Fendt 728 vario | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Gudovac: Najljepši traktor je finski Valtra, a najskuplji Fendt 728 vario | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Najteži i najatraktivniji primjerak goveda je bik Ogulin, pasmine salers, koji teži čak 1196 kilograma. Boškarin Monte, višestruki prvak Istre, u vlasništvu Harija Heraka iz Poreča, u premijernom pojavljivanju u Gudovcu odmah je osvojio šampionsku titulu i prestižno šampionsko zvono.

Gudovac: Bik Ogulin teži čak 1.196 kilograma | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Ove godine uredili smo dodatne prostore za izlaganje, odvodnju voda, prostore za izlaganje stoke, a u fazi smo izrade projekata za ozbiljnije uređenje našeg sajamskog prostora kako bi bili što prihvatljiviji i izlagačima i posjetiteljima - rekao je na otvorenju direktor sajma Zlatko Salaj.

Uz veliku ponudu za stočarstvo, nastupa mnogo izlagača u svijetu grijanja i obnovljivih izvora energije, koji su sve traženiji. Sve posjetitelje očekuje raznolika i bogata ugostiteljska ponuda, koja će obuhvatiti popularne šarane na rašljama, ali i novitete kao što je street food. 

