Obavijesti

News

Komentari 4
PROMET TEČE NORMALNO

FOTO Tramvaj kod Autobusnog kolodvora naletio na ženu. Prevezli su je u bolnicu...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Tramvaj kod Autobusnog kolodvora naletio na ženu. Prevezli su je u bolnicu...
Foto: Čitatelj 24sata

U tijeku je normalizacija prometa. Linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometuju redovnim trasama - objavio je ZET na svojim službenim stranicama

Jedna je žena ozlijeđena u naletu tramvaja oko 9.30 sati u utorak kod Autobusnog kolodvora u Zagrebu, na Aveniji Marina Držića, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Tramvajski promet bio je potpuno obustavljen, a sada teče normalno. Ženu su prevezli u KBC Zagreb na pružanje liječničke pomoći.

SKRIVAO SE U SLOVENIJI Ubojicu iz Međimurja izručili su Hrvatskoj: Ubio je trudnicu
Ubojicu iz Međimurja izručili su Hrvatskoj: Ubio je trudnicu

- 10.40 sati: Riješen je zastoj tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, kod Autobusnog kolodvora. U tijeku je normalizacija prometa. Linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometuju redovnim trasama - objavio je ZET na svojim službenim stranicama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'
ZAUSTAVIMO FEMICID

Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'

Josip Oršuš brutalno je ubio šogoricu Vanesu. David Komšić nasmrt je izbio Kristinu. Policajac Marko Smažil ubio je Mihaelu i prikrivao dokaze
FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci
POLICIJA GA PRIVELA

FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža
Kamera otkrila užas u Alpama: Njena svjetiljka se ugasila, a on je nastavio hodati. Sad mu sude
OSTAVIO JE DA SE SMRZNE

Kamera otkrila užas u Alpama: Njena svjetiljka se ugasila, a on je nastavio hodati. Sad mu sude

U jednom trenutku, jedna se svjetiljka odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje na mjestu. Na kraju se ispraznila i ugasila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025