PROMET TEČE NORMALNO
FOTO Tramvaj kod Autobusnog kolodvora naletio na ženu. Prevezli su je u bolnicu...
Čitanje članka: < 1 min
Jedna je žena ozlijeđena u naletu tramvaja oko 9.30 sati u utorak kod Autobusnog kolodvora u Zagrebu, na Aveniji Marina Držića, potvrdila nam je zagrebačka policija.
Tramvajski promet bio je potpuno obustavljen, a sada teče normalno. Ženu su prevezli u KBC Zagreb na pružanje liječničke pomoći.
- 10.40 sati: Riješen je zastoj tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, kod Autobusnog kolodvora. U tijeku je normalizacija prometa. Linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometuju redovnim trasama - objavio je ZET na svojim službenim stranicama.
