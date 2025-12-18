FOTO Trump se žestoko narugao Bidenu u Bijeloj kući: 'Najgori predsjednik u povijesti SAD-a'

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa narugala se bivšem čelniku Joeu Bidenu postavivši ploču u Bijeloj kući na kojoj ga se opisuje kao "najgoreg predsjednika u američkoj povijesti."

Trump je postavio ploče ispod portreta predsjednika u Bijeloj kući, koristeći ih da bi vrijeđao i iznio neutemeljene tvrdnje protiv svojih prethodnika, uključivo Bidena, što je najnoviji potez u seriji kontroverznih promjena u Bijeloj kući, prenose američki mediji.

Ploče, od kojih je navodno mnoge Trump sam napisao, nadopunjuju ono što je predsjednik nazvao "Predsjedničkom stazom slavnih" - galerijom portreta duž kolonade Zapadnog krila.

Na ploči se kaže da je Biden doveo naciju na "rub uništenja", a bivšeg predsjednika opisuje se kao "uspavanog Joea Bidena", što je pridjev koji je Trump često koristio tijekom predizborne kampanje kako bi svog prethodnika opisao kao slabog i nesposobnog.

Ploča dodatno ponavlja Trumpove neutemeljene tvrdnje da su izbori 2020., na kojima je Biden pobijedio, bili namješteni, te pripisuje demokratu krivnju za početak ruskog rata u Ukrajini 2022. godine.

Trump je napao Bidena i zbog njegovih ekonomskih pokazatelja, klimatske, imigracijske i vanjske politike, uključujući povlačenje iz Afganistana, nazvavši ga "jednim od najponižavajućih događaja u američkoj povijesti".

Kada je galerija predsjedničkih portreta ranije otkrivena, Bidenova odsutnost privukla je pozornost: umjesto njegovog portreta, izložena je slika automatske olovke - mehaničkog uređaja koji se koristi za reprodukciju potpisa.

Automatsku olovku američki predsjednici dugo koriste za rutinske administrativne poslove. Međutim, republikanci su optužili Bidenovu administraciju da koristi uređaj za potpisivanje velikog broja pomilovanja, bez Bidenovog znanja ili odobrenja.

Republikanci su također više puta doveli u pitanje je li Biden, koji je nedavno napunio 83 godine, u potpunosti sposoban obavljati svoje dužnosti pred kraj svog mandata, koji je završio u siječnju 2025.