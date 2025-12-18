Obavijesti

PREDSJEDNIČKA STAZA SLAVNIH

FOTO Trump se žestoko narugao Bidenu u Bijeloj kući: 'Najgori predsjednik u povijesti SAD-a'

HINA
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Evelyn Hockstein

Trump je postavio ploče ispod portreta predsjednika u Bijeloj kući, koristeći ih da bi vrijeđao i iznio neutemeljene tvrdnje protiv svojih prethodnika, uključivo Bidena

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa narugala se bivšem čelniku Joeu Bidenu postavivši ploču u Bijeloj kući na kojoj ga se opisuje kao "najgoreg predsjednika u američkoj povijesti."

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Administracija Donalda Trumpa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsjednika 02:35
Administracija Donalda Trumpa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsjednika | Video: 24sata/Reuters

Trump je postavio ploče ispod portreta predsjednika u Bijeloj kući, koristeći ih da bi vrijeđao i iznio neutemeljene tvrdnje protiv svojih prethodnika, uključivo Bidena, što je najnoviji potez u seriji kontroverznih promjena u Bijeloj kući, prenose američki mediji.

Ploče, od kojih je navodno mnoge Trump sam napisao, nadopunjuju ono što je predsjednik nazvao "Predsjedničkom stazom slavnih" - galerijom portreta duž kolonade Zapadnog krila.

A plaque dedicated to former U.S. President Joe Biden at the "Presidential Walk of Fame" at the White House
Foto: Aaron Schwartz

Na ploči se kaže da je Biden doveo naciju na "rub uništenja", a bivšeg predsjednika opisuje se kao "uspavanog Joea Bidena", što je pridjev koji je Trump često koristio tijekom predizborne kampanje kako bi svog prethodnika opisao kao slabog i nesposobnog.

Ploča dodatno ponavlja Trumpove neutemeljene tvrdnje da su izbori 2020., na kojima je Biden pobijedio, bili namješteni, te pripisuje demokratu krivnju za početak ruskog rata u Ukrajini 2022. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Donald Trump se obratio Amerikancima: Naslijedio sam nered koji pokušavam popraviti 00:55
Donald Trump se obratio Amerikancima: Naslijedio sam nered koji pokušavam popraviti | Video: 24sata/reuters
opovrgnula neke izjave Šefica ureda Bijele kuće: 'Trump je u Epsteinovim dosjeima, ali ondje ne radi ništa strašno...'
Šefica ureda Bijele kuće: 'Trump je u Epsteinovim dosjeima, ali ondje ne radi ništa strašno...'

Trump je napao Bidena i zbog njegovih ekonomskih pokazatelja, klimatske, imigracijske i vanjske politike, uključujući povlačenje iz Afganistana, nazvavši ga "jednim od najponižavajućih događaja u američkoj povijesti".

Portraits of U.S President Trump and former President Obama at the "Presidential Walk of Fame" at the White House, in Washington
Foto: Jessica Koscielniak

Kada je galerija predsjedničkih portreta ranije otkrivena, Bidenova odsutnost privukla je pozornost: umjesto njegovog portreta, izložena je slika automatske olovke - mehaničkog uređaja koji se koristi za reprodukciju potpisa.

SERIJA OBJAVA Guverner Kalifornije ismijao Trumpa nakon govora naciji, njegova objava postala je hit
Guverner Kalifornije ismijao Trumpa nakon govora naciji, njegova objava postala je hit

Automatsku olovku američki predsjednici dugo koriste za rutinske administrativne poslove. Međutim, republikanci su optužili Bidenovu administraciju da koristi uređaj za potpisivanje velikog broja pomilovanja, bez Bidenovog znanja ili odobrenja.

Republikanci su također više puta doveli u pitanje je li Biden, koji je nedavno napunio 83 godine, u potpunosti sposoban obavljati svoje dužnosti pred kraj svog mandata, koji je završio u siječnju 2025.

