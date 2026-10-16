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PET DANA BILA GLASNOGOVORNICA

FOTO TRUMPOV FIJASKO Lažna odvjetnica 'odletjela' u roku 5 dana: 'Je li ovo zaista za tebe?'

Glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia napustila je dužnost u petak nakon samo pet dana, postavši tako glasnogovornica s najkraćim mandatom u novijoj povijesti. Visoki američki dužnosnik potvrdio je za AFP da je informacija kanala Fox News, prema kojoj ta 41-godišnja pravnica službeno napušta dužnost, točna.
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FOTO TRUMPOV FIJASKO Lažna odvjetnica 'odletjela' u roku 5 dana: 'Je li ovo zaista za tebe?'
Glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia napustila je dužnost u petak nakon samo pet dana, postavši tako glasnogovornica s najkraćim mandatom u novijoj povijesti. Visoki američki dužnosnik potvrdio je za AFP da je informacija kanala Fox News, prema kojoj ta 41-godišnja pravnica službeno napušta dužnost, točna. | Foto: K. Zacharia/Instagram
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Glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia napustila je dužnost u petak nakon samo pet dana, postavši tako glasnogovornica s najkraćim mandatom u novijoj povijesti. Visoki američki dužnosnik potvrdio je za AFP da je informacija kanala Fox News, prema kojoj ta 41-godišnja pravnica službeno napušta dužnost, točna. | Foto: K. Zacharia/Instagram
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