FOTO TRUMPOV FIJASKO Lažna odvjetnica 'odletjela' u roku 5 dana: 'Je li ovo zaista za tebe?'

Glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia napustila je dužnost u petak nakon samo pet dana, postavši tako glasnogovornica s najkraćim mandatom u novijoj povijesti. Visoki američki dužnosnik potvrdio je za AFP da je informacija kanala Fox News, prema kojoj ta 41-godišnja pravnica službeno napušta dužnost, točna.
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Glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia napustila je dužnost u petak nakon samo pet dana, postavši tako glasnogovornica s najkraćim mandatom u novijoj povijesti. Visoki američki dužnosnik potvrdio je za AFP da je informacija kanala Fox News, prema kojoj ta 41-godišnja pravnica službeno napušta dužnost, točna.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia napustila je dužnost u petak nakon samo pet dana, postavši tako glasnogovornica s najkraćim mandatom u novijoj povijesti. Visoki američki dužnosnik potvrdio je za AFP da je informacija kanala Fox News, prema kojoj ta 41-godišnja pravnica službeno napušta dužnost, točna.
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Foto: K. Zacharia/Instagram
Glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia napustila je dužnost u petak nakon samo pet dana, postavši tako glasnogovornica s najkraćim mandatom u novijoj povijesti. Visoki američki dužnosnik potvrdio je za AFP da je informacija kanala Fox News, prema kojoj ta 41-godišnja pravnica službeno napušta dužnost, točna.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Donald Trump uputio ju je ranije tijekom dana prema izlaznim vratima pozvavši je da „preispita” svoj položaj. "Upravo sam razgovarao s njom. Rekao sam: 'Katie, je li ovo zaista posao za tebe?'”, izjavio je tijekom razgovora s novinarima u Bijeloj kući. U mandatu koji je do sada obilježavala relativna disciplina, ovaj naprasni odlazak podsjeća na kaos i smjenu savjetnika po čemu je Trump bio poznat tijekom svojeg prvog boravka u Bijeloj kući (2017. – 2021.).
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Jedna od upečatljivih epizoda iz tog razdoblja bila je otpuštanje direktora komunikacija Bijele kuće Anthonyja Scaramuccija 2017. godine nakon samo 11 dana, što je rekord koji je Katie Zacharia znatno nadmašila. Sudbina te konzervativne komentatorice slabo poznate široj javnosti, koja je u utorak na svojem prvom brifingu ostavila iznimno nespretan dojam i koju se optužuje da je lagala o svojim profesionalnim kvalifikacijama, činila se zapečaćenom već u petak ujutro.
| Foto: Kevin Lamarque
Dala je zatim niz intervjua konzervativnim novinarima i medijima, koji su joj trebali pomoći da popravi dojam, ali oni su imali suprotan učinak i dodatno su je oslabili. Katie Zacharia osobito je stisnuo u kut u četvrtak navečer Sean Hannity, zvijezda Fox Newsa i osoban prijatelj predsjednika. "Kažete da vas je vaš tim trebao bolje pripremiti?”, upitao je voditelj, otvoreno skeptičan, aludirajući na prvi brifing nove glasnogovornice održan u utorak, koji je bio kratak i iznimno mučan. Zatim ju je dugo ispitivao o njezinim profesionalnim kvalifikacijama, koje su u središtu kontroverze od objave njezina imenovanja, te je prisilio da prizna kako nije položila pravosudni ispit iako se predstavljala kao odvjetnica.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Prema više medijskih izvješća, njezin izbor za novu glasnogovornicu odražava sve veću nervozu unutar uže obitelji i tima Donalda Trumpa. Američki predsjednik navodno ju je izabrao nakon što ju je vidio na televiziji, suprotno savjetu svoje utjecajne šefice kabineta Susie Wiles. Prema pisanju portala Politico, i položaj same Susie Wiles sada je poljuljan, a kao potencijalni zamjenici spominju se savjetnik Stephen Miller te direktor obavještajne službe Jay Clayton. Donald Trump to je u petak demantirao, tvrdeći da postoji "nula vjerojatnosti” da smjeni svoju šeficu kabineta te uvjeravajući da će ona još dugo ostati uz njega.
| Foto: Kylie Cooper
Prije svog kratkotrajnog boravka u Bijeloj kući, Katie Zacharia već je obnašala dužnost glasnogovornice Ministarstva domovinske sigurnosti, ali samo šest tjedana. Otišla je odande navodeći kao razlog odvojenost od obitelji koja je ostala u Kaliforniji. Dužnost glasnogovornice Bijele kuće do kolovoza je obnašala Karoline Leavitt, odana Trumpova suradnica, koja ga je napustila kako bi se posvetila svojoj maloj djeci. Dok je Katie Zacharia u utorak za govornicom djelovala gotovo paralizirano, bivša glasnogovornica isticala se svojom opuštenošću i brzinom na jeziku, što je koristila kako bi bez ikakva oklijevanja branila sve odluke i izjave američkog predsjednika.
| Foto: K. Zacharia/Instagram
Foto Kevin Lamarque
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto Kylie Cooper
Foto Kevin Lamarque
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto Kevin Lamarque
Foto Kylie Cooper
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto Kevin Lamarque
Foto Kylie Cooper
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram
Foto K. Zacharia/Instagram