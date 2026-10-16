FOTO TRUMPOV FIJASKO Lažna odvjetnica 'odletjela' u roku 5 dana: 'Je li ovo zaista za tebe?'

Dala je zatim niz intervjua konzervativnim novinarima i medijima, koji su joj trebali pomoći da popravi dojam, ali oni su imali suprotan učinak i dodatno su je oslabili. Katie Zacharia osobito je stisnuo u kut u četvrtak navečer Sean Hannity, zvijezda Fox Newsa i osoban prijatelj predsjednika. "Kažete da vas je vaš tim trebao bolje pripremiti?”, upitao je voditelj, otvoreno skeptičan, aludirajući na prvi brifing nove glasnogovornice održan u utorak, koji je bio kratak i iznimno mučan. Zatim ju je dugo ispitivao o njezinim profesionalnim kvalifikacijama, koje su u središtu kontroverze od objave njezina imenovanja, te je prisilio da prizna kako nije položila pravosudni ispit iako se predstavljala kao odvjetnica. | Foto: K. Zacharia/Instagram