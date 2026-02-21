POGLEDAJTE GALERIJU
FOTO U centru Zagreba održali skup podrške Ukrajini: 'Putin je ubojica', 'Zajedno smo jači'...
ZAGREB - U organizaciji Veleposlanstva Ukrajine, Grada Zagreba i Ukrajinske zajednice Grada Zagreba u centru glavnog grada održao se skup podrške Ukrajini povodom četvrte od početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu koja je odnijela živote desetaka tisuća nevinih Ukrajinaca te uništila tisuće škola, bolnica i stambenih objekata. Odali su počast žrtvama ruske agresije na Ukrajinu i pozvali svjetske lidere da pojačaju potporu Ukrajini u njezinoj borbi za neovisnost i slobodu.