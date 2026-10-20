FOTO Najavljeni novi prosvjedi u Francuskoj: Vlada poručuje da su policija i vojska spremni

Raspoređivanje policije za nove prosvjede, koji su u Francuskoj planirani u subotu, "bit će masovno", najavio je u utorak premijer Sébastien Lecornu pred Nacionalnom skupštinom, priznavši da je raspoređivanje pripadnika snaga reda 17. listopada, na dan obilježen nasiljem i pljačkom, bilo "prestatično i nedovoljno mobilno".

- Ministar unutarnjih poslova (Laurent Nunez) već je iznio upute prefekturama. Raspoređivanje će u sljedeću subotu biti masovno -rekao je premijer.

Nunez je kazao da će se "pojačati raspoređivanje policijskih snaga 17. listopada, a strategija će biti preispitana ... da bismo se mogli suočiti i da bismo utjecali na ove grupe koje ometaju provedbu zakona i to na iznimno dobro planiran način."

Kazao je i da će Francuska rasporediti dio vojnih snaga kako bi omogućila pojačanja policiji za vrijeme prosvjeda zakazanih za subotu.

- Razmjestit ćemo Sentinelle snage kao zamjenu za unutarnje ⁠sigurnosne snage, uglavnom da bismo oslobodili ⁠policiju i ​žandarmeriju u njihovoj misiji ‌održavanja ⁠reda - rekao je Nunez ⁠Nacionalnoj skupštini.