FOTO U Jadranu pronašli rijetku ribu: 'Duga je 8 metara, a nema tog alata s kojim je lako uloviti'

U Jadranu pronađena su četiri primjerka rijetke ribe. Riječ je o ribi pojas, koja je div među ribama, objavio je Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR). Četiri primjerka ove ribe pronašli su ove zime. Za ribu pojas kaže se da je div među ribama jer je najduža koštunjava riba na svijetu te može doseći dužinu od čak osam metara. Kako je napisao IZOR može narasti i značajno više. Može ju se uočiti ne samo u Jadranu već i u svim svjetskim morima.

Foto: Institut za oceanografiju i ribarstvo/Facebook

- Bez obzira na veličinu, zanimljivost je da su susreti s ovom vrstom ribe izuzetno rijetki. To najbolje ocrtava činjenica da je ova riba, prije novijih nalaza, u Jadranu zabilježena samo 3 puta, što znači da smo u proteklih nekoliko mjeseci više nego udvostručili broj poznatih nalaza. Pronalazak relativno velikog broja primjeraka zaista je neobičan; u cijelom Sredozemlju do sada je zabilježeno tek 60-ak susreta sa ovom vrstom, i to najviše u njegovom zapadnom dijelu - napisali su iz IZOR-a.

Foto: Institut za oceanografiju i ribarstvo/Facebook

Riba pojas živi u vodenom stupcu gdje se hrani planktonskim organizmima, manjim ribama te glavonošcima. Uglavnom to, kako su objasnili, čini pasivno "lebdeći" u okomitom položaju. Zbog takvog načina života ovu ribu je teško uočiti ronjenjem, te nema ribolovnih alata kojima se lako može uloviti. Zato su najčešći susreti s njom kada se iz nekog razloga nasuče na obalu.

Foto: Institut za oceanografiju i ribarstvo/Facebook

- Čak tri nedavno pronađene jedinke nađene su na obali, dok je jedna jedinka u stadiju tranzicijske ličinke snimljena živa. Sredozemni nalazi, kao i naši jadranski, nisu bile ribe blizu svoje maksimalne dužine - dodali su u objavi.