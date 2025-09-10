Obavijesti

News

Komentari 2
SENZACIONALNI NALAZ PLUS+

FOTO U Međimurju pronašli zub mamuta: 'To je možda najstariji nalaz mamuta u Hrvatskoj'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 3 min
FOTO U Međimurju pronašli zub mamuta: 'To je možda najstariji nalaz mamuta u Hrvatskoj'
Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Zub mamuta, vjerojatno stariji od milijun godina, našao je mladić u rukavcu Drave kod Donje Dubrave. Trenutno je na obradi u Hrvatskom prirodoslovnome muzeju

Istražujući rukavce stare Drave, Vedran Zdelar iz Novog Sela Podravskog prije desetak je mjeseci doslovno stao na izuzetno vrijedan paleontološki nalaz - zub mamuta, vjerojatno stariji od milijun godina. Riječ je doista o senzacionalnom otkriću jer bi se moglo raditi o najstarijemu nalazu mamuta u Hrvatskoj! Zdelar nije odmah znao na što je nagazio u pijesku, no znao je da je riječ o nečem sasvim neuobičajenom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025