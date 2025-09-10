Zub mamuta, vjerojatno stariji od milijun godina, našao je mladić u rukavcu Drave kod Donje Dubrave. Trenutno je na obradi u Hrvatskom prirodoslovnome muzeju
FOTO U Međimurju pronašli zub mamuta: 'To je možda najstariji nalaz mamuta u Hrvatskoj'
Istražujući rukavce stare Drave, Vedran Zdelar iz Novog Sela Podravskog prije desetak je mjeseci doslovno stao na izuzetno vrijedan paleontološki nalaz - zub mamuta, vjerojatno stariji od milijun godina. Riječ je doista o senzacionalnom otkriću jer bi se moglo raditi o najstarijemu nalazu mamuta u Hrvatskoj! Zdelar nije odmah znao na što je nagazio u pijesku, no znao je da je riječ o nečem sasvim neuobičajenom.
