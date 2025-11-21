FOTO U ruskom napadu na Zaporižje poginulo pet ljudi

U ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižje kasno u četvrtak ubijeno je pet osoba, a tri su ozlijeđene, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov.

Slike koje je Fedorov objavio prikazuju zgrade u plamenu i ulice prekrivene ruševinama.

Guverner je ranije izdao upozorenje na nadolazeći ruski napad navođenim bombama, piše Reuters.