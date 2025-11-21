Slike koje je Fedorov objavio prikazuju zgrade u plamenu i ulice prekrivene ruševinama.
VIŠE JE RANJENIH
FOTO U ruskom napadu na Zaporižje poginulo pet ljudi
Čitanje članka: < 1 min
U ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižje kasno u četvrtak ubijeno je pet osoba, a tri su ozlijeđene, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov.
Slike koje je Fedorov objavio prikazuju zgrade u plamenu i ulice prekrivene ruševinama.
Guverner je ranije izdao upozorenje na nadolazeći ruski napad navođenim bombama, piše Reuters.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku