POKOPAN STUDENT

FOTO U Sarajevu prosvjednici blokirali promet: Vozač pušten, premijer Kantona dao ostavku

Nakon tragične nesreće u kojoj je poginuo student Erdoan Morankić, građani izašli na ulice, traže odgovornost. Sud odbio pritvor vozaču, a politička kriza se produbljuje. Tužiteljstvo tvrdi da je riječ o ljudskom faktoru, obrana i kolege upiru prst u stari tramvaj i moguće tehničke probleme.
Sarajevo: Treći dan prosvjeda nakon teške tramvajske nesreće, prosvjednici blokirali promet kod SCC-a
U Sarajevu se i u nedjelju nastavila napeta situacija nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio 23-godišnji student Erdoan Morankić. Građani su ponovno izašli na ulice, a prosvjednici su blokirali promet u središtu grada tražeći odgovornost nadležnih. | Foto: Stringer/PIXSELL
