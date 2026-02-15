FOTO U Sarajevu prosvjednici blokirali promet: Vozač pušten, premijer Kantona dao ostavku

Nakon tragične nesreće u kojoj je poginuo student Erdoan Morankić, građani izašli na ulice, traže odgovornost. Sud odbio pritvor vozaču, a politička kriza se produbljuje. Tužiteljstvo tvrdi da je riječ o ljudskom faktoru, obrana i kolege upiru prst u stari tramvaj i moguće tehničke probleme.
U Sarajevu se i u nedjelju nastavila napeta situacija nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio 23-godišnji student Erdoan Morankić. Građani su ponovno izašli na ulice, a prosvjednici su blokirali promet u središtu grada tražeći odgovornost nadležnih.
Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog tužiteljstva da se vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću odredi jednomjesečni pritvor. Sud je odlučio da će se braniti sa slobode, iako je tužiteljstvo pritvor tražilo zbog mogućnosti uznemirenja javnosti.
Kasapović je upravljao tramvajem koji je iskliznuo s tračnica u blizini Zemaljskog muzeja. Na ročištu se izjasnio da nije kriv za nesreću. Njegov odvjetnik tvrdi da je učinio sve kako bi spriječio tragediju te da je problem bio u starom i neispravnom vozilu, odnosno u otkazivanju kočnica.
Tužiteljstvo, s druge strane, navodi kako dosadašnji rezultati istrage upućuju na ljudski faktor. Preliminarni nalazi vještaka pokazali su da su tramvaj i električne instalacije bili tehnički ispravni.
Ispred suda su Kasapovića dočekale kolege iz gradskog prijevoznog poduzeća GRAS, koje mu daju potporu.
U međuvremenu je u rodnom Brčkom pokopan Erdoan Morankić, student druge godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Na posljednjem ispraćaju okupile su se stotine građana, obitelj i kolege iz Sarajeva.
Teško je ozlijeđena i 17-godišnja Ella Jovanović, koja je bila na tramvajskom stajalištu u trenutku nesreće. Nakon amputacije noge i dalje je smještena u jedinici intenzivne njege. Ravnatelj bolnice Ismet Gavrankapetanović potvrdio je da se njezino stanje kontinuirano prati i da je pod nadzorom multidisciplinarnog tima.
Prosvjedi su započeli okupljanjem kod Zemaljskog muzeja, a potom su se sudionici u koloni uputili prema zgradi Predsjedništva BiH, Kantonalnom tužiteljstvu i Kantonalnom sudu. Nosili su transparente s porukama poput 'Bol traži odgovornost' i 'Pravda su ostavke'.
Dan ranije na ulicama je, prema policijskim procjenama, bilo više od šest tisuća ljudi, dok je u nedjelju broj okupljenih bio manji. Neformalna skupina 'Reci dosta', koja je pozvala na subotnje okupljanje, ogradila se od nastavka prosvjeda nakon što su istaknuti i politički zahtjevi, uključujući ostavku cijele kantonalne vlade.
U jeku pritiska javnosti ostavku je podnio predsjednik vlade Sarajevskog kantona Nihad Uk. Poručio je kako mu je glas mladih važniji od funkcije te da preuzima političku odgovornost.
