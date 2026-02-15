FOTO U Sarajevu prosvjednici blokirali promet: Vozač pušten, premijer Kantona dao ostavku

Kasapović je upravljao tramvajem koji je iskliznuo s tračnica u blizini Zemaljskog muzeja. Na ročištu se izjasnio da nije kriv za nesreću. Njegov odvjetnik tvrdi da je učinio sve kako bi spriječio tragediju te da je problem bio u starom i neispravnom vozilu, odnosno u otkazivanju kočnica. | Foto: Stringer/PIXSELL