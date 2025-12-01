Obavijesti

News

Komentari 4
NEPRIMJERENO

FOTO U Splitu i Solinu osvanuli skandalozni grafiti. Priveli su mladića (18) i tri maloljetnika

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO U Splitu i Solinu osvanuli skandalozni grafiti. Priveli su mladića (18) i tri maloljetnika
4
Foto: Dalmacija Danas

Grafiti vulgarnog i uznemirujućeg sadržaja, među kojima su psovke, uvrede i poruke koje potiču netrpeljivost i nasilje na nacionalnoj osnovi, osvanuli su u nekoliko ulica u samom centru Splita

Mladić (18) i trojica maloljetnika kazneno su prijavljeni zbog ispisivanja grafita i simbola neprimjerenog sadržaja na području Splita i Solina. Grafiti su uočeni u nedjelju, 30. studenog.

POMRAČENJE UMA Grafiti puni mržnje, huliganizam i subotnji prosvjed u Splitu: 'Ne očekujem nerede, ali kuha se...'
Grafiti puni mržnje, huliganizam i subotnji prosvjed u Splitu: 'Ne očekujem nerede, ali kuha se...'

Nakon dojave su priveli četiri osobe za koje se sumnjalo da su odgovorne za ispisivanje grafita. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a s obzirom na to da se radi o trojici maloljetnika, u policijsku postaju pozvani su i njihovi roditelji.

Foto: Dalmacija Danas

Grafiti vulgarnog i uznemirujućeg sadržaja, među kojima su psovke, uvrede i poruke koje potiču netrpeljivost i nasilje na nacionalnoj osnovi, osvanuli su u nekoliko ulica u samom centru Splita u posljednjih nekoliko dana. 

SRAMOTNE PORUKE SKANDAL Grafiti s porukama mržnje prema Srbima u Splitu!
SKANDAL Grafiti s porukama mržnje prema Srbima u Splitu!

Natpisi su uočeni na pročeljima zgrada, vratima i zidovima na više lokacija u užem gradskom središtu, piše Dalmacija danas.

Foto: Dalmacija Danas

Među grafitima koji su osvanuli stoje natpisi 'Oj Hrvatska mati nemoj tugovati migrante ćemo klati", uz ustaški simbol, "Ubij Srbina", "Perišiču gubo".

OČEVID OBAVLJEN Policija traga za grafiterom: Crvenom bojom šarao po Puli
Policija traga za grafiterom: Crvenom bojom šarao po Puli

Kako doznaje Dalmacija Danas, predsjednica Gradskog kotara Grad Lara Arapović Bonačić prijavila je sve Komunalnoj službi Grada Splita.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025