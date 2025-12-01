FOTO U Splitu i Solinu osvanuli skandalozni grafiti. Priveli su mladića (18) i tri maloljetnika

Mladić (18) i trojica maloljetnika kazneno su prijavljeni zbog ispisivanja grafita i simbola neprimjerenog sadržaja na području Splita i Solina. Grafiti su uočeni u nedjelju, 30. studenog.

Nakon dojave su priveli četiri osobe za koje se sumnjalo da su odgovorne za ispisivanje grafita. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a s obzirom na to da se radi o trojici maloljetnika, u policijsku postaju pozvani su i njihovi roditelji.

Foto: Dalmacija Danas

Grafiti vulgarnog i uznemirujućeg sadržaja, među kojima su psovke, uvrede i poruke koje potiču netrpeljivost i nasilje na nacionalnoj osnovi, osvanuli su u nekoliko ulica u samom centru Splita u posljednjih nekoliko dana.

Natpisi su uočeni na pročeljima zgrada, vratima i zidovima na više lokacija u užem gradskom središtu, piše Dalmacija danas.

Foto: Dalmacija Danas

Među grafitima koji su osvanuli stoje natpisi 'Oj Hrvatska mati nemoj tugovati migrante ćemo klati", uz ustaški simbol, "Ubij Srbina", "Perišiču gubo".

Kako doznaje Dalmacija Danas, predsjednica Gradskog kotara Grad Lara Arapović Bonačić prijavila je sve Komunalnoj službi Grada Splita.