Obavijesti

News

Komentari 0
OD FERARIJA NADALJE

FOTO U srcu Zagreba pojavile su se luksuzne jurilice. Evo što su odlučili raditi njihovi vlasnici

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO U srcu Zagreba pojavile su se luksuzne jurilice. Evo što su odlučili raditi njihovi vlasnici
7
Foto: snimio čitatelj 24sata

Lijepo vrijeme u Lijepoj našoj nije izvuklo samo ljude na ulice, već i strane turiste koji su nas došli posjetiti u svojim skupocjenim automobilima. Ne mogu se, kažu, nagledati naše prirode

Tjedan dana. Toliko je trebalo da u miru, avantura željni vlasnici luksuznih automobila, prođu hrvatskom obalom. Kako doznaju 24sata, svoje matične zemlje, Španjolsku i Nizozemsku, odlučili su zamijeniti Lijepom našom.

- Krstarili su od Dubrovnika, do Splita, Rijeke i na kraju Zagreba - sve je što su željeli reći organizatori ovog luksuznog turističkog paketa. 

Foto: snimio čitatelj 24sata

Poslužilo ih je lijepo i sunčano vrijeme, a osim u hotelima, uživali su i u našoj bogatoj gastronomskoj ponudi.

Na kraju ture našao se glavni grad, odnosno hotel Esplanade u srcu Zagreba. 

Vlasnici su svoje automobile parkirali ispred tog zdanja te su privlačili brojne poglede prolaznika. 

Foto: snimio čitatelj 24sata

Inače, ovakve vožnje Hrvatskom nisu rijetkost te brojni stranci iskorištavaju priliku provozati svoje jurilice ili sudjelovati u rallyjima diljem zemlje. Organiziraju se tijekom cijele godine što Hrvatsku stavlja na vrh svjetske ponude za one koje se ne žele odvojiti od svojih automobila niti na godišnjem odmoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'
SUMANUTI NAPAD

Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'

Muškarac je osmogodišnjaku izvrtao ruku, povlačio ga i vikao da mu je ukrao mobitel. Majka je onkološki bolesnik, kaže da joj je pomogla samo jedna žena. Na kraju se ispostavilo da dijete uopće nije uzelo mobitel
Imate paušalni obrt? Evo koliko ćete morati više davati državi! Jednoj grupi je porast 82 posto
DETALJAN IZRAČUN

Imate paušalni obrt? Evo koliko ćete morati više davati državi! Jednoj grupi je porast 82 posto

Od šest skupina obrta, oni koji zarađuju najmanje su najbolje i prošli jer im je Vlada odlučila ostaviti sve po starom. Ali čim se prijeđe magična granica od 19.900 eura godišnje, davanja državi progresivno rastu....
Policija zaustavila naoružanog čovjeka u Zagrebu, Božinović: ‘Spriječen je najgori ishod’
upozorio na ozbiljnu prijetnju

Policija zaustavila naoružanog čovjeka u Zagrebu, Božinović: ‘Spriječen je najgori ishod’

Policijska istraga pokazala je da je muškarcu još prošle godine bila izrečena mjera liječenja, a iza sebe već ima ozbiljan dosje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026