FOTO U srcu Zagreba pojavile su se luksuzne jurilice. Evo što su odlučili raditi njihovi vlasnici

Tjedan dana. Toliko je trebalo da u miru, avantura željni vlasnici luksuznih automobila, prođu hrvatskom obalom. Kako doznaju 24sata, svoje matične zemlje, Španjolsku i Nizozemsku, odlučili su zamijeniti Lijepom našom.

- Krstarili su od Dubrovnika, do Splita, Rijeke i na kraju Zagreba - sve je što su željeli reći organizatori ovog luksuznog turističkog paketa.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Poslužilo ih je lijepo i sunčano vrijeme, a osim u hotelima, uživali su i u našoj bogatoj gastronomskoj ponudi.

Na kraju ture našao se glavni grad, odnosno hotel Esplanade u srcu Zagreba.

Vlasnici su svoje automobile parkirali ispred tog zdanja te su privlačili brojne poglede prolaznika.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Inače, ovakve vožnje Hrvatskom nisu rijetkost te brojni stranci iskorištavaju priliku provozati svoje jurilice ili sudjelovati u rallyjima diljem zemlje. Organiziraju se tijekom cijele godine što Hrvatsku stavlja na vrh svjetske ponude za one koje se ne žele odvojiti od svojih automobila niti na godišnjem odmoru.