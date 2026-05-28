Lijepo vrijeme u Lijepoj našoj nije izvuklo samo ljude na ulice, već i strane turiste koji su nas došli posjetiti u svojim skupocjenim automobilima. Ne mogu se, kažu, nagledati naše prirode
FOTO U srcu Zagreba pojavile su se luksuzne jurilice. Evo što su odlučili raditi njihovi vlasnici
Tjedan dana. Toliko je trebalo da u miru, avantura željni vlasnici luksuznih automobila, prođu hrvatskom obalom. Kako doznaju 24sata, svoje matične zemlje, Španjolsku i Nizozemsku, odlučili su zamijeniti Lijepom našom.
- Krstarili su od Dubrovnika, do Splita, Rijeke i na kraju Zagreba - sve je što su željeli reći organizatori ovog luksuznog turističkog paketa.
Poslužilo ih je lijepo i sunčano vrijeme, a osim u hotelima, uživali su i u našoj bogatoj gastronomskoj ponudi.
Na kraju ture našao se glavni grad, odnosno hotel Esplanade u srcu Zagreba.
Vlasnici su svoje automobile parkirali ispred tog zdanja te su privlačili brojne poglede prolaznika.
Inače, ovakve vožnje Hrvatskom nisu rijetkost te brojni stranci iskorištavaju priliku provozati svoje jurilice ili sudjelovati u rallyjima diljem zemlje. Organiziraju se tijekom cijele godine što Hrvatsku stavlja na vrh svjetske ponude za one koje se ne žele odvojiti od svojih automobila niti na godišnjem odmoru.
