Iz bolnice su ranije poručili da se tijekom ljetnih vrućina na pojedinim odjelima snalaze s prijenosnim klima-uređajima te da bi novi sustav trebao znatno poboljšati uvjete i pacijentima i zaposlenicima
FOTO U zabočkoj bolnici krenula ugradnja klima. Početak radova blagoslovio je svećenik
U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana u četvrtak su počeli radovi na klimatizaciji cijele bolnice, projektu vrijednom oko 1.7 milijuna eura. A početak radova dobio je i blagoslov, piše Zagorje.com. Radove je prije mise u bolničkoj kapelici blagoslovio vlč. Ivica Šturlić, dušobrižnik u OB Zabok i kapelan Župe Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici.
Kako navode, riječ je o ozbiljnoj i dugo očekivanoj investiciji. Zabočka bolnica dosad je bila samo djelomično klimatizirana, a klima je postojala, među ostalim, u operacijskim salama, rađaoni, laboratoriju i objedinjenom hitnom bolničkom prijemu.
Novim projektom trebale bi biti klimatizirane sve bolesničke i radne sobe, ambulante, hodnici i ostali prostori bolnice.
Radovi su počeli na četvrtom katu, na Odjelu pulmologije, a potom će se postupno seliti na ostale dijelove zgrade. Ugovoreni rok za završetak radova je šest mjeseci.
Zbog radova će se pacijenti privremeno premještati između odjela. Ravnateljica bolnice Andreja Filija rekla je za Zagorje.com da je samo s pulmologije trebalo izmjestiti 27 kreveta.
Ugovor s tvrtkom Frigooprema iz Splita potpisan je u kolovozu nakon provedene javne nabave. Vrijednost radova iznosi oko 1.7 milijuna eura s PDV-om, a sredstva su osigurali Ministarstvo zdravstva i Vlada.
Iz bolnice su ranije poručili da se tijekom ljetnih vrućina na pojedinim odjelima snalaze s prijenosnim klima-uređajima te da bi novi sustav trebao znatno poboljšati uvjete i pacijentima i zaposlenicima.
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