FOTO U zabočkoj bolnici krenula ugradnja klima. Početak radova blagoslovio je svećenik

U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana u četvrtak su počeli radovi na klimatizaciji cijele bolnice, projektu vrijednom oko 1.7 milijuna eura. A početak radova dobio je i blagoslov, piše Zagorje.com. Radove je prije mise u bolničkoj kapelici blagoslovio vlč. Ivica Šturlić, dušobrižnik u OB Zabok i kapelan Župe Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici.

Kako navode, riječ je o ozbiljnoj i dugo očekivanoj investiciji. Zabočka bolnica dosad je bila samo djelomično klimatizirana, a klima je postojala, među ostalim, u operacijskim salama, rađaoni, laboratoriju i objedinjenom hitnom bolničkom prijemu.

Foto: Zagorje.com

Novim projektom trebale bi biti klimatizirane sve bolesničke i radne sobe, ambulante, hodnici i ostali prostori bolnice.

Radovi su počeli na četvrtom katu, na Odjelu pulmologije, a potom će se postupno seliti na ostale dijelove zgrade. Ugovoreni rok za završetak radova je šest mjeseci.

Foto: Zagorje.com

Zbog radova će se pacijenti privremeno premještati između odjela. Ravnateljica bolnice Andreja Filija rekla je za Zagorje.com da je samo s pulmologije trebalo izmjestiti 27 kreveta.

Foto: Zagorje.com

Ugovor s tvrtkom Frigooprema iz Splita potpisan je u kolovozu nakon provedene javne nabave. Vrijednost radova iznosi oko 1.7 milijuna eura s PDV-om, a sredstva su osigurali Ministarstvo zdravstva i Vlada.

Iz bolnice su ranije poručili da se tijekom ljetnih vrućina na pojedinim odjelima snalaze s prijenosnim klima-uređajima te da bi novi sustav trebao znatno poboljšati uvjete i pacijentima i zaposlenicima.