VIKEND IZA NAS FOTO U Zadru se trčalo, u Splitu utrkivalo i tugovalo, u Rijeci su se najhrabriji odlučili i okupati!

Tisuće su trčale u Zadru u utrci Wings for life za prikupljajući novac za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. U Splitu je bio triatlon, ali i tuga nakon poraza od Dinama u derbiju. U Rijeci su se neki i okupali. To je bilo za vikend, no sad stiže nagla promjena vremena. Iz badića u jakne!