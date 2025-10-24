IDEALAN DAN NA JUGU FOTO U Zagrebu nevrijeme i tuča, u Dubrovniku bablje ljeto! Pogledajte kadrove s plaže...

I dok je Zagreb u ranim popodnevnim satima petka zahvatilo snažno nevrijeme praćeno tučom, na drugom kraju države, u Dubrovniku, problema s vremenskim neprilikama nema. Dapače, u Dubrovniku je u petak izmjeren 21 stupanj Celzijev, 'bablje ljeto' se na jugu i dalje drži. A nije more nije (pre)hladno. Skoro 20 stupnjeva izmjereno je danas u moru kod Dubrovnika prema podacima DHMZ-a. Pa i ne čudi što su plaže i dalje lijepo popunjene, najviše kupača opet je na najpoznatijoj gradskoj plaži Banje...