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ZBOG VEĆEG POREZA

FOTO U Zagrebu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači

Prosvjed 'Dosta je nameta' u organizaciji Udruge Glas poduzetnika (UGP) i udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi) zbog, kako navode organizatori, štetnih Vladinih reformi koje uključuju povećanje poreznog opterećenja dijela paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu
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Zagreb: Prosvjed UGP-a i SMOi-ja protiv povećanja poreznog opterećenja
Unatoč kišnom danu, u Zagrebu su se poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu 'Dosta je nameta'. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Unatoč kišnom danu, u Zagrebu su se poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu 'Dosta je nameta'. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 9

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