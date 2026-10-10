FOTO U Zagrebu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači

Prosvjed 'Dosta je nameta' u organizaciji Udruge Glas poduzetnika (UGP) i udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi) zbog, kako navode organizatori, štetnih Vladinih reformi koje uključuju povećanje poreznog opterećenja dijela paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu
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Unatoč kišnom danu, u Zagrebu su se poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu 'Dosta je nameta'.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Unatoč kišnom danu, u Zagrebu su se poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu 'Dosta je nameta'. |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Unatoč kišnom danu, u Zagrebu su se poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu 'Dosta je nameta'.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Prosvjedovali su zbog štetnih Vladinih reformi koje uključuju povećanje poreznog opterećenja dijela paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
'Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas kao partnere, već kao bankomate bez dna. Ovdje nismo zato što volimo prosvjedovati. Ovdje smo zato što nam gori pod nogama i zato što više nemamo kamo uzmaknuti', istaknuo je predsjednik UGP-a Bruno Samardžić, prenosi HRT.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
'Mi svi građani u ovoj državi plaćamo porez, ali mi za taj porez očekujemo dvije stvari: da nam pruži nešto, nekakvu uslugu, i da nam pruži pravnu sigurnost. Pravna sigurnost je temelj svake države. Ne možemo mi graditi našu obitelj i egzistenciju, a da nam sutra netko iz Bruxellesa zabrani rad', poručio je Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, prenosi HRT.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL