FOTO U Zagrebu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači

'Mi svi građani u ovoj državi plaćamo porez, ali mi za taj porez očekujemo dvije stvari: da nam pruži nešto, nekakvu uslugu, i da nam pruži pravnu sigurnost. Pravna sigurnost je temelj svake države. Ne možemo mi graditi našu obitelj i egzistenciju, a da nam sutra netko iz Bruxellesa zabrani rad', poručio je Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, prenosi HRT. | Foto: Marko Seper/PIXSELL