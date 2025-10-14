FOTO U Zagrebu se oprostili od branitelja kojem su identificirali posmrtne ostatke kod Vukovara
U utorak, 14. listopada bio je posljednji ispraćaj i ukop identificiranih posmrtnih ostataka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, Pavla-Slobodana Mudrog (rođenog 1938.), na Gradskom groblju Mirogoj u Zagrebu, na ispraćajnom trgu kod Krematorija...
Među dvije tisuće fragmenata ljudskih posmrtnih ostataka iskopanih na 17 metara dubine na deponiju smeća Petrovačka dola, nalazili su se i ostaci vukovarskog branitelja Pavla Slobodana Mudri. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL