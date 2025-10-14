FOTO U Zagrebu se oprostili od branitelja kojem su identificirali posmrtne ostatke kod Vukovara

- Vjerujem da je stric Borislav također ubijen kada i moj otac, i zakopan na isto mjesto kao i on, samo što još nisu identificirani svi koštani fragmenti ekshumirani u Doli. Iskreno se nadam da ćemo pronaći Borislava pa konačno staviti točku na našu obiteljsku patnju i iščekivanje - rekao je u ožujku u Vukovaru Hrvoje Mudri, sin Pavla Slobodana, koji je došao u Vukovar identificirati svoga oca. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL