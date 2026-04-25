FOTO Učenici zagrebačke škole doveli su svoje kućne ljubimce na Pet day: Evo kako je bilo

U vremenu u kojem sve češće govorimo o otuđenosti, nedostatku vremena i odnosima koji se sve više sele na ekrane, rijetki su trenuci koji nas podsjete koliko je važna stvarna, neposredna povezanost. Jedan takav trenutak ovih se dana dogodio u Općoj privatnoj gimnaziji u središtu Zagreba. Na nekoliko sati, škola je prestala izgledati kao škola. Umjesto zvona, čuo se lavež, hodnicima su prolazile šapice i repići, a učionice su ispunili osmijesi, smijeh i jedna tiha, ali snažna toplina.

Održan je jubilarni, peti Pet Day, jedinstven školski dan u Hrvatskoj tijekom kojeg učenici u školu dovode svoje kućne ljubimce. No, ono što na prvi pogled izgleda kao simpatična i razigrana priča, zapravo nosi puno dublju poruku. Jer odnos prema životinjama nije samo igra. To je prostor u kojem mladi uče odgovornost, brigu i ono što danas možda najviše nedostaje, empatiju.

“Upoznajte Ljubu, danas je moj omiljeni dan u školi jer moj četveronožni prijatelj konačno može vidjeti gdje provodim svoje jutra i upoznati moje prijatelje iz razreda. Ljubo je već treći put u školi i rekla bih da uživa u druženju s ostalim psićima iz razreda. Nadam se da će Ljubin dolazak uljepšati dan i drugoj djeci izmamiti osmijeh na lice baš kao što to radi meni svaki dan!" – kaže Kaja iz razreda 4.a.

I nije riječ samo o dojmu. Istraživanja pokazuju da prisutnost životinja kod mladih može smanjiti razinu stresa i tjeskobe, potaknuti osjećaj sigurnosti te poboljšati koncentraciju i fokus tijekom učenja. Djeca i mladi koji odrastaju uz kućne ljubimce često razvijaju izraženije socijalne vještine i lakše prepoznaju emocije kod drugih.

Vizualno, prizori su gotovo filmski, psi mirno prate svoje vlasnike između klupa, mačke promatraju novu okolinu iz sigurnih ruku, a učenici s ponosom govore o svojim ljubimcima kao o članovima obitelji. No, ono što ostaje nakon tih slika jest osjećaj povezanosti koji se ne može odglumiti.

Ove godine Pet Day dobio je i dodatnu, snažnu dimenziju. U suradnji s udrugom Noina arka učenici su samoinicijativno pokrenuli akciju pomoći napuštenim životinjama, odričući se vlastitog džeparca i prikupljajući donacije za napštene životinje. Bez velike kampanje, bez potrebe za isticanje, ali s jasnom porukom.

“Empatija nije samo sposobnost da razumijemo kako se osjeća druga osoba, ona obuhvaća i naš odnos prema svim živim bićima. Briga o kućnom ljubimcu uči nas nečemu što se ne može naučiti isključivo iz udžbenika. Uči nas odgovornosti prema slabijima.Naši ljubimci ovise o nama. Prepoznavanje njihovih potreba za hranom, šetnjom ili toplom riječi razvija u nama osjećaj nesebičnosti. Životinje ne govore našim jezikom, ali nam savršeno komuniciraju svoju tugu, radost ili strah. Učeći "čitati" njihove emocije, postajemo osjetljiviji i na neizrečene osjećaje naših kolega u klupama.” – istaknuo je ravnatelj Opće privatne gimnazije Tomislav Krstičević.

Pet Day tako još jednom pokazuje da se najvažnije lekcije ne uče uvijek iz knjiga. Ponekad su dovoljne šapice uz klupu, jedan pogled pun povjerenja i malo vremena da se podsjetimo što znači brinuti za drugoga. U svijetu koji često djeluje hladno i ubrzano, ovakvi trenuci podsjećaju da toplina još uvijek postoji,i da počinje upravo ovdje, u školskim klupama Opće privatne gimnazije.