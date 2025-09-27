FOTO Ugasili požar kod Požege: Izgorjeli skupocjeni auti, veću tragediju spriječili su vatrogasci

U požaru koji je izbio u subotu u Alagincima kod Požege nešto poslije šest sati u garaži u vlasništvu tvrtke Color Emajl izgorjelo je nekoliko skupocjenih automobila.

Crni dim nadvio se nad Požegom dok su se s vatrenom stihijom borili vatrogasci JVP Grada Požege i DVD Požega. Dok su oni gasili i pokušavali vatrenu stihiju staviti pod kontrolu djelatnici firme su viljuškarima pokušavali iznijeti neka od vozila kako bi ih vatra ne bi zahvatila.

Prema pričanju očevidaca neki aujtomobili su gorjeli dok su ih nosili na viljuškaru. Šteta je velika, ali na sreću nitko nije nastradao. Borba s vatrenom stihijom trajala je skoro tri sata. Požar je ugašen, ali su vatrogasci još na terenu, i spremni su za intervenciju u slučaju da ponovo izbije.

Neslužbeno doznajemo da je u garaži bilo više automobila i motocikala, a jedan od njih je bio hibrid, spominju se Porsche Panamera, Audi, te SUV vozilo. Nakon što se stvore uvjeti inspektor zaštite od požara u suradnji s policijom obavit će očevid koji bi trebao dati odgovor zbog čega je požar izbio i da li je uzrok neki od automobila, ili pak nešto drugo.

- Očevid će biti obavljen tijekom dana, kojeg će uz inspektora obaviti i vještak koji će doći iz Zagreba - rekao je Siniša Jelić, službenik za odnose s javnošću PU Požeško slavonske.

- Dojavu o požaru dobili smo u 6.30 sati. U jednu minutu tim od 13 vatrogasaca je izašao na teren. Kad smo došli požar je bio u razbuktaloj fazi. Pristupili smo presjecanju vatre kako se ne bi proširila na tvornicu uz koju je bila garaža. U garaži je bilo jedno vozilo, tri motocikla, a vani je bilo jedno hibrid vozilo koje je počelo gorjeti. Koliko smo vidjeli na hibrid vozilu vatre nije bilo na bateriji, tek je bio zahvaćen prednji kraj automobila i mi smo priječili da vatra dođe do baterije. Pretpostavljam da je vatra izbila unutar garaže, a što je uzrok to će utvrditi očevid. U gašenju smo potrošili oko 30 kubičnih metara vode - rekao je Dalibor Hrunka, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege.