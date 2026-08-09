ZAVRŠEN OČEVID
FOTO Uklanjaju vlakove nakon nesreće kod Bjelovara: Promet bi prugom mogao krenuti sutra
Završen je očevid nakon jučerašnje teške željezničke nesreće na pruzi Zagreb – Bjelovar (Sveti Ivan Žabno - Gradec), gdje su se izravno sudarili putnički i teretni vlak. Raščišćavanje mjesta nesreće počelo je sinoć, a djelatnici HŽ-a u ponoć su počeli uklanjati vlakove. Danas su razdvojene i lokomotive te se očekuje da će sutra krenuti promet ovom prugom.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu