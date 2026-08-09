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ZAVRŠEN OČEVID

FOTO Uklanjaju vlakove nakon nesreće kod Bjelovara: Promet bi prugom mogao krenuti sutra

Završen je očevid nakon jučerašnje teške željezničke nesreće na pruzi Zagreb – Bjelovar (Sveti Ivan Žabno - Gradec), gdje su se izravno sudarili putnički i teretni vlak. Raščišćavanje mjesta nesreće počelo je sinoć, a djelatnici HŽ-a u ponoć su počeli uklanjati vlakove. Danas su razdvojene i lokomotive te se očekuje da će sutra krenuti promet ovom prugom.
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Škrinjari: Završen očevid na mjestu željezničke nesreće
Foto Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 1

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