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UGLEDALI SE U FRANCUZE

FOTO Ulični neredi u Barceloni, pljačka i palež: 100 uhićenih

Piše HINA,
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FOTO Ulični neredi u Barceloni, pljačka i palež: 100 uhićenih
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Foto: Bruna Casas
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Na društvenim mrežama objavljivani su pozivi za pridruživanje pokretu "protiv sustava”. U objavama se koristio i slogan „Institut Indignats”, preveden prema nazivu pokreta „Lycées Indignés”, koji je posljednjih tjedana okupljao učenike na prosvjedima u Francuskoj

U Barceloni je u subotu navečer uhićeno 100 osoba nakon što su maskirani demonstranti, sudionici prosvjeda protiv establišmenta, opljačkali trgovine i palili imovinu u okolici središnjeg gradskog trga Plaza de Catalunya, priopćile su katalonske vlasti.

Oko 25 posto uhićenih su maloljetnici, izjavila je Núria Parlon, zadužena za unutarnje poslove autonomne pokrajine Katalonije. U neredima je podmetnuto više od 30 požara, dok je 14 trgovina vandalizirano ili opljačkano, dodala je.

Students protest in Barcelona
Foto: Bruna Casas

Na društvenim mrežama objavljivani su pozivi za pridruživanje pokretu "protiv sustava”. U objavama se koristio i slogan „Institut Indignats”, preveden prema nazivu pokreta „Lycées Indignés”, koji je posljednjih tjedana okupljao učenike na prosvjedima u Francuskoj. Naziv se može prevesti kao "ogorčeni srednjoškolci”.

Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju ljude zarobljene unutar trgovina, među njima i robne kuće El Corte Inglés, nakon što su spuštene zaštitne rolete kako bi se spriječile pljačke. Na drugim snimkama vide se demonstranti odjeveni u crno, s kapuljačama preko glave, kako razbijaju izloge i odnose robu. U pojedinim slučajevima na takve postupke poticali su ih korisnici koji su događaje pratili putem interneta.

Students protest in Barcelona
Foto: Bruna Casas

Gradonačelnik Barcelone Jaume Collboni poručio je da vandalski činovi u gradu „neće proći nekažnjeno”. Najavio je i pravne posljedice za skrbnike maloljetnika koji su sudjelovali u neredima.

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