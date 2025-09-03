FOTO Umaška policija kod muškarca (64)pronašla visoke stabljike konoplje i marihuanu

Tri visoke stabljike indijske konoplje, dva paketića marihuane ukupne težine 118,5 grama, tri osušene grane konoplje dužine 65 centimetara i aparat za vakumiranje, sve to pronašla je umaška policija kod 64-godišnjeg muškarca.

Foto: PU istarska

Kako su naveli u priopćenju konoplja je bila u visini 190, 195 i 200 centimetara,, a rasla u dvorištu obiteljske kuće na području Umaga.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Protiv njega je podnesena kaznena prijava, a kazneni postupak provest će se u redovnom tijeku.