Policija je dovršila kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da je muškarac nezakonito uzgajao i prodavao drogu
UZGAJAO U DVORIŠTU KUĆE
FOTO Umaška policija kod muškarca (64)pronašla visoke stabljike konoplje i marihuanu
Tri visoke stabljike indijske konoplje, dva paketića marihuane ukupne težine 118,5 grama, tri osušene grane konoplje dužine 65 centimetara i aparat za vakumiranje, sve to pronašla je umaška policija kod 64-godišnjeg muškarca.
Kako su naveli u priopćenju konoplja je bila u visini 190, 195 i 200 centimetara,, a rasla u dvorištu obiteljske kuće na području Umaga.
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Protiv njega je podnesena kaznena prijava, a kazneni postupak provest će se u redovnom tijeku.
