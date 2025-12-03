FOTO Uskrsni poklon za majku posljednjeg ruskog cara prodan za rekordnih 26 milijuna eura

Draguljima ukrašen uskrsni dar za majku posljednjeg ruskog cara prodan je u Londonu za rekordnih 26 milijuna eura.

Zimsko jaje, koje je 1913. naručio car Nikola II. kao dar svojoj majci, carici udovici Mariji Fjodorovnoj, opisano je kao jedna od najraskošnijih Fabergeovih carskih kreacija.

Izrađeno je od kristala i iznutra gravirano motivom mraza, dok je izvana ukrašeno platinastim pahuljama optočenima dijamantima.

Prodano je u utorak za 22,9 milijuna funti, priopćila je londonska aukcijska kuća Christie's, nadmašivši prethodni svjetski aukcijski rekord za Fabergeovo djelo za više od 13 milijuna funti. Stari rekord postavljen je 2007. godine kada je Rothschildovo jaje postiglo cijenu od 8,9 milijuna funti.

Christie's je rekao da je to treći put da je Zimsko jaje postavilo rekordnu cijenu za Fabergeovo djelo.

- Današnji rezultat postavlja novi svjetski aukcijski rekord za Fabergeovo djelo, potvrđujući trajni značaj ovog remek-djela i slaveći rijetkost i sjaj onoga što se široko smatra jednom od Fabergeovih najboljih kreacija, i tehnički i umjetnički - rekla je Margo Oganesian, voditeljica odjela za Faberge i ruska umjetnička djela u Christie'su.

- S obzirom na to da je u privatnim rukama ostalo samo nekoliko carskih uskrsnih jaja, ovo je bila iznimna i povijesna prilika za kolekcionare da steknu djelo neusporedive važnosti.

Nakon Ruske revolucije 1917. godine, preneseno je iz Sankt Peterburga u Kremaljsku oružarnicu u Moskvi zajedno s mnogim drugim vrijednim predmetima carske obitelji. Dvadesetih godina 20. stoljeća sovjetska vlada počela je prodavati umjetnička blaga iz Muzeja Ermitaž i drugih zbirki, često za samo djelić njihove vrijednosti.

Zimsko jaje kupio je trgovac antikvitetima Wartski iz Londona za 450 funti (512,6 eura), a zatim ga je 1934. godine prodao britanskom kolekcionaru za 1500 funti (nešto više od 1700 eura) prije nego što je kasnije prodano drugome.

Vjerovalo se da je izgubljeno dva desetljeća, od 1975. do 1994. godine, kada je prodano u Christie'su za svjetski rekordnu svotu od 7,7 milijuna eura. Godine 2002. Christie's ga je ponovno prodao za rekordnih 8,2 milijuna eura.