RAT NA ULICAMA FOTO Uslijed krvavog kaosa odstupio premijer Nepala: 19 mrtvih u velikim prosvjedima...

K.P Sharma Oli odstupio je s pozicije premijera Nepala uslijed velikih prosvjeda u kojima je izgubljeno najmanje 19 života, javlja BBC. U priopćenju je naveo kako podnosi ostavku da bi se omogućilo ustavno rješenje trenutačne krize. Prosvjednici su izašli na ulice u ponedjeljak optužujući vlasti za korupciju, pobunili su se i protiv blokade društvenih mreža koje je ova himalajska zemlja ranije uvela. Ostavku je u zadnja 24 sata dalo i troje ministara, prosvjednici su i u utorak izašli na ulice, na meti su im kuće političara, neke su i zapaljene...