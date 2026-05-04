NAKON GODINE DANA FOTO Uspinjača je odradila probne vožnje, uskoro će u njoj moći uživati građani i turisti

ZAGREB - Stanovnici i posjetitelji Zagreba još se ne mogu voziti uspinjačom iako je krajem ožujka završena obnova, ali još nije dobivena uporabna dozvola. U tijeku je testiranje uspinjače, a gradske vlasti tvrde da bi uspinjača trebala biti u funkciji sredinom ovoga mjeseca. Obnova zagrebačke uspinjače započela je 20. siječnja 2025. u sklopu projekta ‘Revitalizacija zagrebačke uspinjače’. Radovi su obuhvatili obnovu gornje i donje postaje, sanaciju trase i vijadukta te ugradnju novih kabina.