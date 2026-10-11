FOTO Usred noći buknuo požar na Rabu! Gorjele tone otpada

Tijekom nedjeljnog jutra, vatrogasci su ugasili požar koji je u subotu navečer buknuo u sortirnici otpada na području Lopara na otoku Rabu. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila oko četvrtinu od otprilike 80 tona otpada u sortirnici, piše Burin.hr.

Foto: Vatrogasna potrojba Lopar

Prva dojava o požaru zaprimljena je od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar oko 23.30 sati. U gašenju su sudjelovala 15-ak vatrogasaca s pet vozila, koji su oko 1 sat lokalizirali požar, a nakon toga je uslijedilo dogašivanje koje je trajalo sve do 3.30 sati.

Vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje požara na objekte i vozila u krugu sortirnice. Nakon što je požar savladan, sortirnica je ostala pod nadzorom vatrogasaca koji su kontrolirali situaciju.