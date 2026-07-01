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VOJNA VJEŽBA BORBENA MOĆ 26

FOTO Usred sukoba oko Pariza, Anušić i Milanović oči u oči. Evo kako je bilo na vojnoj vježbi...

SLUNJ - Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović pratio je u Slunju završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26". Uz njega su bili ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid
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Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage
Foto Igor Soban/PIXSELL
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Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 16

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