VOJNA VJEŽBA BORBENA MOĆ 26
FOTO Usred sukoba oko Pariza, Anušić i Milanović oči u oči. Evo kako je bilo na vojnoj vježbi...
SLUNJ - Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović pratio je u Slunju završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26". Uz njega su bili ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid
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Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović pratio je u Slunju završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26". Uz njega su bili ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Vježba traje od 22. lipnja do 3. srpnja na poligonima diljem Hrvatske i sudjelovalo je više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, saveznici iz NATO-a i sustava domovinske sigurnosti, više od 25 brodova Hrvatske ratne mornarice te više od 20 aviona i helikoptera.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović u srijedu je ponovno poručio da ostaje pri odluci da pripadnici Hrvatske vojske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja te ustvrdio da će načelnik Glavnog stožera OS RH provesti njegovu zapovijed.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Načelnik Glavnog stožera provest će zapovijed vrhovnog zapovjednika. Nema drame - rekao je Milanović odgovarajući na pitanja novinara u Slunju. Ustvrdio je da se zapovijedanje vojskom "pretvara u upravni postupak" te da je priča o ovlastima vrhovnog zapovjednika "potpuno obesmišljena".
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Ja zapovijedam - rekao je predsjednik, dodavši da se zna koga vojnik mora slušati te da ministar obrane nema zapovjednu ulogu u sustavu zapovijedanja Oružanim snagama.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Ponovio je kako smatra da odlazak hrvatskih vojnika na pariški mimohod nije samo protokolarna aktivnost, nego dio političko-vojne inicijative povezane s tzv. koalicijom voljnih, u kojoj Hrvatska ne sudjeluje.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Spor između Pantovčaka i Banskih dvora ponovno je otvoren zbog pitanja sudjelovanja dvadesetak pripadnika Počasno-zaštitne bojne na tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana pada Bastilje.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL