FOTO Užas na tračnicama u Indoneziji: Sedmero mrtvih u sudaru vlakova, spašavaju ljude

U sudaru dva vlaka u ponedjeljak u Indoneziji u blizini Džakarte poginulo je najmanje sedam osoba, dok su deseci ozlijeđeni

Opsežna operacija spašavanja nastavlja se u utorak ujutro po lokalnom vremenu. Glasnogovornica indonezijskih željeznica Anna Purba kazala je i da su dvije osobe još uvijek zarobljene među vagonima, ali žive. Do nesreće je došlo u ponedjeljak navečer, 25 kilometara istočnog od glavnog grada Indonezije.

Šef policije Asep Edi Suheri pojasnio je da je međugradski vlak naletio na zadnji vagon prigradskog vlaka koji je bio zaustavljen.

Aftermath of a deadly collision between a commuter line train and a long-distance train, in Bekasi
Ukupno je u sudaru poginulo sedam osoba, a ozlijeđena je 81 osoba, rekla je Anna Purba lokalnoj televiziji u utorak ujutro.

Prema izvješćima, sve žrtve bile su u posljednjem vagonu prigradskog vlaka. Svih 240 putnika međugradskog vlaka živi su evakuirani iz željezničke kompozicije.

People work after a deadly collision between a commuter line train and a long-distance train, in Bekasi
Prema riječima drugog glasnogovornika željeznica, jedno je vozilo udarilo u prigradski vlak na željezničko-cestovnom prijelazu zbog čega se vlak zaustavio na tračnicama gdje je udaren.

