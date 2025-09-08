Obavijesti

FOTO Užas u Slovačkoj: Sudarili se autobus i kamion. Najmanje jedan mrtav, čak 28 ozlijeđenih

Foto: Policia SR

Prema vatrogasnoj i spasilačkoj službi, 28 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.

Vozač autobusa poginuo je u ponedjeljak u Slovačkoj nakon što se njegovo vozilo sudarilo s kamionom, priopćila je policija.

Fotografije s mjesta događaja u jugoistočnoj općini Drienovec koje je objavila policija pokazuju da je potpuno razbijen prednji dio autobusa. Kamion je teško oštećen na livadi uz cestu.

Foto: Policia SR

Državna novinska agencija TASR izvijestila je da je vozač autobusa ostao zarobljen u olupini te da su ga vatrogasci morali izvlačiti. Helikopterom je prevezen u bolnicu, ali je preminuo od zadobivenih ozljeda.  

