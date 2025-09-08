Prema vatrogasnoj i spasilačkoj službi, 28 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.
IZVLAČILI VOZAČA KAMIONA
FOTO Užas u Slovačkoj: Sudarili se autobus i kamion. Najmanje jedan mrtav, čak 28 ozlijeđenih
Vozač autobusa poginuo je u ponedjeljak u Slovačkoj nakon što se njegovo vozilo sudarilo s kamionom, priopćila je policija.
Prema vatrogasnoj i spasilačkoj službi, 28 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.
Fotografije s mjesta događaja u jugoistočnoj općini Drienovec koje je objavila policija pokazuju da je potpuno razbijen prednji dio autobusa. Kamion je teško oštećen na livadi uz cestu.
Državna novinska agencija TASR izvijestila je da je vozač autobusa ostao zarobljen u olupini te da su ga vatrogasci morali izvlačiti. Helikopterom je prevezen u bolnicu, ali je preminuo od zadobivenih ozljeda.
