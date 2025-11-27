Obavijesti

VATRENA STIHIJA

FOTO UŽASA Najsmrtonosniji požar u zadnjih 60 godina! U Hong Kongu poginulo 44 ljudi

Najmanje 44 ljudi je preminulo u strašnom požaru. Još uvijek se 279 ljudi smatra nestalima. Među hospitaliziranima, 45 je u teškom stanju.
A drone view shows flames and thick smoke rising from Wang Fuk Court housing estate during a major fire, in Tai Po, Hong Kong
Osam stambenih blokova u naselju, obloženih bambusovim skelama i zelenom mrežom, renoviralo se od srpnja 2024. godine. Požari u tri od sedam zgrada stavljeni su pod kontrolu do ranog jutra, nakon gotovo 10 sati vatrene stihije. Četiri zgrade su i dalje u plamenu. | Foto: Tyrone Siu
