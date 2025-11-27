FOTO UŽASA Najsmrtonosniji požar u zadnjih 60 godina! U Hong Kongu poginulo 44 ljudi

Najmanje 44 ljudi je preminulo u strašnom požaru. Još uvijek se 279 ljudi smatra nestalima. Među hospitaliziranima, 45 je u teškom stanju.
Osam stambenih blokova u naselju, obloženih bambusovim skelama i zelenom mrežom, renoviralo se od srpnja 2024. godine. Požari u tri od sedam zgrada stavljeni su pod kontrolu do ranog jutra, nakon gotovo 10 sati vatrene stihije. Četiri zgrade su i dalje u plamenu.
| Foto: Tyrone Siu
Foto: Tyrone Siu
| Foto: Tyrone Siu
Tisuće ljudi donira odjeću i hranu za potrebite.
Više od 800 vatrogasaca gasilo je vatrenu buktinju.
Policija u Hong Kongu uhitila je tri muškarca osumnjičena za ubojstvo iz nehaja, a slučaj je povezan s požarom koji je izbio u stambenom kompleksu u Tai Pou. Informaciju je potvrdio glasnogovornik policije, piše CNN
Ova tragedija po broju žrtava već se izjednačila s onom iz kolovoza 1962. u četvrti Sham Shui Po, kada su također poginule 44 osobe, a stotine su ostale bez doma.
