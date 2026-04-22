FOTO UŽASA Podletio je pod kamion na osječkoj obilaznici!

Dvije su osobe ozlijeđene u Osijeku na južnoj obilaznici, gdje je u utorak oko 17.30 sati došlo do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovali vozač automobila (45) i vozač kamiona (59) srpskih tablica, koji se neposredno prije sudara zaustavio uz desni rub ceste zbog kvara. Sudar se dogodio kod Portanove, a auto se zabio u stražnji dio kamiona, priopćila je PU osječko-baranjska.

Foto: Jpvp Grada Osijeka

Vozače su alkotestirali, a utvrdili su da nisu bili pod utjecajem alkohola. Promet je od 18.09 sati do 19.48 sati bio zatvoren za sva vozila od čvora Čepinska do čvora Vinkovačka. Na mjestu događaja intervenirali su djelatnici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć OBŽ i Javne vatrogasne postrojbe Osijek.

U prometnoj nesreći ozljede je zadobio 45-godišnji vozač automobila i 40-godišnja putnica, kojima je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku, gdje su zadržani na liječenju. Protiv njega slijedi prekršajna prijava zbog izazivanja prometne nesreće.