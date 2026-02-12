FOTO Detalji strave u Sarajevu: Morali rezati tramvaj. Žena poginula. Više ozlijeđenih

Riječ je o jednom od starih tramvaja češke proizvodnja kakvi se postupno izbacuju iz uporabe otkako je prošle godine počela zamjena novim vozilima čiji je proizvođač švicarski Stadler. Do sada je županijska vlada nabavila 25 novih tramvaja, no neki od starih, kupljenih prije više od 40 godina i dalje su u uporabi. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL