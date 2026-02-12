Obavijesti

SMRSKAN TRAMVAJ

FOTO Detalji strave u Sarajevu: Morali rezati tramvaj. Žena poginula. Više ozlijeđenih

Još nije poznat uzrok teške nesreće do koje je došlo u četvrtak u Sarajevu. U iskliznuću tramvaja poginula je žena, dvoje ljudi je ozlijeđeno.
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada
 Jedna osoba je poginula, a dvoje je ozlijeđeno u četvrtak u Sarajevu kada je gradski tramvaj iskliznuo s tračnica i završio na jednoj od najprometnijih cesta u blizini Zemaljskog muzeja BiH i veleposlanstva SAD.
 Jedna osoba je poginula, a dvoje je ozlijeđeno u četvrtak u Sarajevu kada je gradski tramvaj iskliznuo s tračnica i završio na jednoj od najprometnijih cesta u blizini Zemaljskog muzeja BiH i veleposlanstva SAD. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
