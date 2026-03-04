FOTO Užasni prizori iz Irana. Eksplozije ne prestaju: 'Želim pobjeći, ali gdje? Iscrpljeni smo'
Izraelska vojska u srijedu ujutro lansirala je novi veliki udar na Iran. Kažu kako ciljaju mete "iranskog terorističkog režima". "Sinoć je bilo baš strašno, udari su bili jaki, jako loša noć je iza nas", kaže jedan stanovnik Teherana za CNN. Dodaje kako žele pobjeći iz grada, skloniti se u planine, ali u strahu je jer ne zna gdje su pozicije vojske, gdje će biti na sigurnom od udara...
| Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS