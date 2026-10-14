NOVI UDAR NA CIVILE FOTO UZNEMIRUJUĆE Noć iz pakla u Kijevu: Rusi zasuli grad projektilima, najmanje 4 mrtvih

Još jedna noć iz pakla je iza stanovnika Kijeva. Rusija je lansirala rakete i dronove na ukrajinsku prijestolnicu, ubijeno je najmanje četvero ljudi, projektili su pogodili i stambene zgrade... U strašnom napadu ozlijeđeno je 25 ljudi, četvero njih je u teškom stanju. "Ispalili su 39 balističkih raketa i više od 120 dronova na Kijev i Harkiv", objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pogođena je i energetska infrastruktura, onu koju je, prema Trumpu, Rusija obećala poštedjeti. Više od 600.000 ljudi u Ukrajini ostalo je bez struje.

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