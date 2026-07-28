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UŽASNUTI HODOČASNICI

FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
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Foto: Facebook
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Nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT"

U Međugorju su u noći na utorak vandalizirana dva poznata molitvena mjesta, kip Gospe na Podbrdu, odnosno Brdu ukazanja, i kip Gospe kod Plavog križa, piše Facebook stranica La Luce di Maria.

Foto: Čitatelj 24sata

Prema navodima, oko četiri sata ujutro nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT" ("Vrag u suknji"), koji predstavlja uvredu upućenu Blaženoj Djevici Mariji.

U isto vrijeme oštećen je i kip Gospe kod Plavog križa. I on je poprskan crnom bojom, a na obližnjoj kamenoj ploči ispisana je riječ "EVIL" ("Zlo").

Vandalizam je izazvao ogorčenje među hodočasnicima i vjernicima koji su se u tom trenutku nalazili u Međugorju. Osim materijalne štete, ovaj se čin doživljava kao oskvrnuće jednog od najpoznatijih marijanskih svetišta.

Na Podbrdo i kod Plavog križa svakodnevno dolaze tisuće hodočasnika iz cijelog svijeta kako bi molili i sudjelovali u pobožnostima. Za sada nema informacija o počiniteljima, a očekuje se da će nadležne službe provesti istragu i utvrditi okolnosti vandalizma.

Foto: Facebook

Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojem muškarac prilazi prostoru vanjskog oltara iza župne crkve svetoga Jakova u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom, a potom izaziva požar. Hercegovina.info donosi snimku nastalu jutros u 4.46 sati. Na njoj se vidi muškarac koji dolazi do oltara, polijeva prostor te potom pali vatru i udaljava se s mjesta događaja. Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, no njezin opseg zasad nije službeno potvrđen.

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Komentari 110
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