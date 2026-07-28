Nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT"
FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
U Međugorju su u noći na utorak vandalizirana dva poznata molitvena mjesta, kip Gospe na Podbrdu, odnosno Brdu ukazanja, i kip Gospe kod Plavog križa, piše Facebook stranica La Luce di Maria.
Prema navodima, oko četiri sata ujutro nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT" ("Vrag u suknji"), koji predstavlja uvredu upućenu Blaženoj Djevici Mariji.
Kamera snimila muškarca kako pali oltar u Međugorju. pic.twitter.com/lH4ma76sfV— Uredništvo hercegovina info (@UrednistvoI) July 28, 2026
U isto vrijeme oštećen je i kip Gospe kod Plavog križa. I on je poprskan crnom bojom, a na obližnjoj kamenoj ploči ispisana je riječ "EVIL" ("Zlo").
Vandalizam je izazvao ogorčenje među hodočasnicima i vjernicima koji su se u tom trenutku nalazili u Međugorju. Osim materijalne štete, ovaj se čin doživljava kao oskvrnuće jednog od najpoznatijih marijanskih svetišta.
Na Podbrdo i kod Plavog križa svakodnevno dolaze tisuće hodočasnika iz cijelog svijeta kako bi molili i sudjelovali u pobožnostima. Za sada nema informacija o počiniteljima, a očekuje se da će nadležne službe provesti istragu i utvrditi okolnosti vandalizma.
Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojem muškarac prilazi prostoru vanjskog oltara iza župne crkve svetoga Jakova u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom, a potom izaziva požar. Hercegovina.info donosi snimku nastalu jutros u 4.46 sati. Na njoj se vidi muškarac koji dolazi do oltara, polijeva prostor te potom pali vatru i udaljava se s mjesta događaja. Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, no njezin opseg zasad nije službeno potvrđen.
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