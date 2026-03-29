FOTO Vatrogasci i dalje saniraju velike štete nakon nevremena, u Zagreb stižu vozila za ispomoć

Piše Ivan Hruškovec
Na ispomoć u Grad Zagreb upućena su vozila za rad na visini s posadama iz JVP Varaždin, Čakovec, Daruvar, Koprivnica i Petrinja.

Nevrijeme koje je poharalo Hrvatsku ovaj tjedan ostavilo je teške posljedice u više županija, a vatrogasci i dalje nastavljaju sa sanacijom. Intervencije se odnose uglavnom na uklanjanje srušenih stabala i grana s prometnica te na sanacije oštećenih objekata, izvijestili su u nedjelju iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 28. ožujka do 7 sati 29. ožujka na području RH zabilježeno je 670 vatrogasnih intervencija na kojima su kumulativno sudjelovale 792 vatrogasne organizacije s ukupno 2975 vatrogasaca i 862 vatrogasna vozila. Ovi podaci uključuju tehničke intervencije vezane za nevrijeme i sve ostale intervencije u protekla 24 sata.

Boj zabilježenih intervencija u navedenom razdoblju vezanih uz nevrijeme po županijama je:

· Grad Zagreb - 402 intervencija, angažiran 1958 vatrogasac, 518 vozila

· Zagrebačka županija - 102 intervencija, angažirano 429 vatrogasaca, 145 vozila

· Varaždinska županija - 12 intervencije, angažirano 47 vatrogasaca, 13 vozila

· Koprivničko-križevačka - 31 intervencija, angažirano 95 vatrogasaca, 34 vozila

· Karlovačka županija - 18 intervencija, angažirano 58 vatrogasaca, 22 vozila

Vozila i vatrogasci kao ispomoć Gradu Zagrebu

Prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, na ispomoć u Grad Zagreb upućena su vozila za rad na visini s posadama iz JVP Varaždin, Čakovec, Daruvar, Koprivnica i Petrinja.

Vozila i posade su od 6:00 sati 29. ožujka raspoređene po vatrogasnim postajama JVP Grada Zagreba i to: JVP Varaždin u Vatrogasnu postaju Dubrava; JVP Čakovec u Vatrogasnu postaju Jankomir; JVP Daruvar u Vatrogasnu postaju Novi Zagreb; JVP Koprivnica u Vatrogasnu postaju Žitnjak i JVP Petrinja u Vatrogasnu postaju Centar.

- U koordinaciji sa zapovjednikom JVP Grada Zagreba, u Zagreb smo poslali 5 vozila za rad na visini s ljestvama od 32 metra te potrebnom opremom, čime ćemo ubrzati sanaciju objekata i oštećenih stabala. Odjeljenja će biti angažirana na 2 do 3 dana. Svim vatrogascima na terenu želim uspješnu provedbu zadaća i sretan povratak kućama - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

