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DRAMATIČNA NOĆ

FOTO Veliki požar kod Komiže! S kopna stižu deseci vatrogasaca, buktinju na Visu gase i kanaderi

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Veliki požar kod Komiže! S kopna stižu deseci vatrogasaca, buktinju na Visu gase i kanaderi
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Foto: Dalmacija danas/čitatelj 24 sata

Izbio je veliki požar otvorenog prostora u nedjelju kasno navečer na otoku Visu. Vatra je planula na lokalitetu put Podhumlja, gdje gore borova šuma i makija

Izbio je veliki požar otvorenog prostora u nedjelju kasno navečer na otoku Visu, na području Komiže. Prema informacijama portala Dalmacija danas, vatra je planula na lokalitetu put Podhumlja, gdje gore borova šuma i makija.

Foto: čitatelj/24sata

Požar je dojavljen u 22:29 sati, a vrlo brzo nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive otočke vatrogasne snage. Vatra se brzo širila, iako na području Komiže nije bilo značajnijeg vjetra.

Foto: čitatelj/24sata

Na intervenciji su vatrogasne snage Operativnog područja Vis, odnosno DVD Komiža i DVD Vis. DVD Komiža na terenu je s devet vozila i 35 vatrogasaca, dok je DVD Vis angažirao šest vozila i također 35 vatrogasaca. Ukupno je, prema dostupnim informacijama, na požarištu 15 vozila i 70 otočkih vatrogasaca.

Iz MORH-a su javili kako požar gasi i tri kanadera.

Riječ je o iznimno zahtjevnoj intervenciji, a suha vegetacija dodatno otežava gašenje. Zbog ozbiljnosti situacije, na Vis se upućuju dodatne vatrogasne snage s kopna. Prema informacijama s terena, prema otoku odlazi osam vozila i 34 vatrogasca.

Foto: čitatelj/24sata

S obzirom na to da se požar i dalje širi, za jutarnje sate zatražena je i ispomoć zračnih snaga. U ovom trenutku požar gase tri kanadera.

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Komentari 4
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