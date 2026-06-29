Izbio je veliki požar otvorenog prostora u nedjelju kasno navečer na otoku Visu. Vatra je planula na lokalitetu put Podhumlja, gdje gore borova šuma i makija
FOTO Veliki požar kod Komiže! S kopna stižu deseci vatrogasaca, buktinju na Visu gase i kanaderi
Izbio je veliki požar otvorenog prostora u nedjelju kasno navečer na otoku Visu, na području Komiže. Prema informacijama portala Dalmacija danas, vatra je planula na lokalitetu put Podhumlja, gdje gore borova šuma i makija.
Požar je dojavljen u 22:29 sati, a vrlo brzo nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive otočke vatrogasne snage. Vatra se brzo širila, iako na području Komiže nije bilo značajnijeg vjetra.
Na intervenciji su vatrogasne snage Operativnog područja Vis, odnosno DVD Komiža i DVD Vis. DVD Komiža na terenu je s devet vozila i 35 vatrogasaca, dok je DVD Vis angažirao šest vozila i također 35 vatrogasaca. Ukupno je, prema dostupnim informacijama, na požarištu 15 vozila i 70 otočkih vatrogasaca.
Iz MORH-a su javili kako požar gasi i tri kanadera.
U tijeku je angažiranje 3️⃣ Canadaira CL-415 #HRZ na 🔥 Komiža, Hum, Splitsko-dalmatinska županija❗️ pic.twitter.com/S4BatTL8vh— MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) June 29, 2026
Riječ je o iznimno zahtjevnoj intervenciji, a suha vegetacija dodatno otežava gašenje. Zbog ozbiljnosti situacije, na Vis se upućuju dodatne vatrogasne snage s kopna. Prema informacijama s terena, prema otoku odlazi osam vozila i 34 vatrogasca.
S obzirom na to da se požar i dalje širi, za jutarnje sate zatražena je i ispomoć zračnih snaga. U ovom trenutku požar gase tri kanadera.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+