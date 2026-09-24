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GRAĐANIMA STIGLO UPOZORENJE

Veliki požar kod Rijeke: Gusti dim na Kukuljanovu, pogledajte prizore borbe s buktinjom

Veliki požar izbio je tijekom noći na području tvrtke Metis u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, nedaleko od Rijeke. Dojava o požaru zaprimljena je oko 2.59 sati, nakon čega su na teren izašli vatrogasci. Zbog gustog dima koji se širio područjem, građanima je tijekom noći putem sustava SRUUK poslano upozorenje da zatvore prozore, izbjegavaju boravak na otvorenom i ne izlažu se dimu. Vatrogasci su i dalje na terenu, a fotografije s mjesta požara pogledajte u galeriji.
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Rijeka: Izbio požar u skladištu Metisa na Kukuljanovu
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Komentari 7

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