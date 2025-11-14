FOTO Veliki prosvjed u Donjem Dragonošcu: 'Još nije izdana dozvola za gradnju škole!'

Nezadovoljni roditelji učenika iz Donjeg Dragonošca započeli su novi prosvjed i bojkot nastave ispred stare škole. Kažu da Grad mjesecima nije ispunio obećanja niti je pokrenuo postupak izdavanja dozvole za gradnju nove škole...
Odlučili su treći put izaći na ulicu te poručuju da traže odgovornost Grada i projektnog ureda koji rezultate još nisu isporučili, prenosi HRT.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Od Grada tražimo da shvati da Donji Dragonožec, Trpuci, Lipnica, Havidići - pripadaju Zagrebu. Do sada se to nije pokazalo u planovima i aktivnostima Grada. Nažalost, ovdje djeca već šestu godinu nastavu pohađaju u vatrogasnom domu koji nije adekvatan za obrazovanje. Tražimo školu već nekoliko godina i nadamo se da će u Gradu konačno shvatiti da i ovaj dio periferije pripada Zagrebu, poručio je za HRT Stjepan Cerovski, jedan od organizatora prosvjeda i vijećnik u gradskoj četvrti Brezovica.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
- Svaki mjesec ćemo organizirati prosvjed da Gradu pokažemo da smo jedinstveni, složni i da ustrajemo u onome što nam je primarno potrebno. Žalosno je da u 21. stoljeću mi moramo voditi brigu o onome što bi trebalo biti primarna zadaći ljudi koji upravljaju gradom, ističe Cerovski.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Rekao je da za sada nisu dobili nikakav službeni odgovor od Grada. - Dobili smo neke paušalne informacije da bi građevinska dozvola trebala biti izdana u rujnu, međutim, ona još nije izdana, a mi informaciju nemamo. Žalosno je da ovdje danas nema nikoga iz Grada da kaže iz prve ruke u kojoj je to fazi. Doista smo ogorčeni i nezadovoljni ljudima u Gradu koji pokazuju koliko vode računa o Dragonošcu i okolnim naseljima, zaključio je Cerovski.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
