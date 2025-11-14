Obavijesti

LJUTI RODITELJI

FOTO Veliki prosvjed u Donjem Dragonošcu: 'Još nije izdana dozvola za gradnju škole!'

Nezadovoljni roditelji učenika iz Donjeg Dragonošca započeli su novi prosvjed i bojkot nastave ispred stare škole. Kažu da Grad mjesecima nije ispunio obećanja niti je pokrenuo postupak izdavanja dozvole za gradnju nove škole...
Zagreb: U organizaciji roditelja učenika osnovne škole Donji Dragonožec održan 3. bojkot nastave
Odlučili su treći put izaći na ulicu te poručuju da traže odgovornost Grada i projektnog ureda koji rezultate još nisu isporučili, prenosi HRT. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
Odlučili su treći put izaći na ulicu te poručuju da traže odgovornost Grada i projektnog ureda koji rezultate još nisu isporučili, prenosi HRT. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
