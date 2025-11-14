FOTO Veliki prosvjed u Donjem Dragonošcu: 'Još nije izdana dozvola za gradnju škole!'

Rekao je da za sada nisu dobili nikakav službeni odgovor od Grada. - Dobili smo neke paušalne informacije da bi građevinska dozvola trebala biti izdana u rujnu, međutim, ona još nije izdana, a mi informaciju nemamo. Žalosno je da ovdje danas nema nikoga iz Grada da kaže iz prve ruke u kojoj je to fazi. Doista smo ogorčeni i nezadovoljni ljudima u Gradu koji pokazuju koliko vode računa o Dragonošcu i okolnim naseljima, zaključio je Cerovski. | Foto: Robert Anic/PIXSELL