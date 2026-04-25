FOTO Više od 500 prosvjednika u Sisku: 'Ovo nije lokalno, ovo je pitanje budućnosti Hrvatske!'

U Sisku je u subotu prijepodne započeo 'Prosvjed za spas Hrvatske od megafarmi i klaonica', u organizaciji udruga i građanskih inicijativa koje se protive planiranoj izgradnji velikih peradarskih postrojenja
Okupljanje je počelo na Trgu Republike na glavnom kolodvoru, odakle se prosvjedna kolona uputila prema Trgu bana Josipa Jelačića u središtu grada. Sudionici su poručili kako od svojih zahtjeva neće odustati. „Nije gotovo dok nije gotovo“, istaknuli su.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Iako je Ministarstvo zaštite okoliša odbacilo Studiju utjecaja na okoliš za projekt klaonice pilića u Sisku, građanska inicijativa „Siščani ne žele biti smetliščani“ nastavila je aktivnosti protiv izgradnje megafarmi i klaonica na području Sisačko-moslavačke županije.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Uz podršku organizacija Zelena akcija i „Prijatelji životinja“, inicijativa je prerasla lokalne okvire i proširila se na razinu cijele Hrvatske.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Organizatori upozoravaju da je u planu dva investitora izgradnja 24 megafarme u 12 gradova u Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, s procijenjenim kapacitetom od 270 milijuna pilića godišnje.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Iako se predstavljaju kao odvojeni projekti, njihove posljedice se zbrajaju. Tvrde kako bi projekti doveli do velikih količina gnoja, otpadnih voda i biološkog otpada te intenzivnog neugodnog mirisa, za čije zbrinjavanje, smatraju, ne postoji adekvatna infrastruktura niti su ponuđena zadovoljavajuća rješenja.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
'Ovo nije samo lokalni problem. Ovo je pitanje budućnosti Hrvatske!', poruka je s jednog transparenta.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Prema procjenama organizatora, u Sisku se okupilo oko 500 prosvjednika iz različitih dijelova Hrvatske. “Ako sada ne stanemo zajedno, šaljemo poruku da je profit važniji od građana“, poručili su.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Prosvjednici su istaknuli transparente s porukama poput: „Profit njima, smrad nama!“, „Ne damo Hrvatsku!”“, “Nismo na prodaju!”, „NE megafarmama, DA životu!“ i „NE pilićarskoj eko-bombi!“, “Krikom istine na tišinu Vlade!”...
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Kolona prolazi glavnom gradskom ulicom i pješačkom zonom, a po dolasku na središnji gradski Trg bama Josipa Jelačića u Sisku predviđeni su govori predstavnika udruga i građanskih inicijativa, koji će iznijeti glavne zahtjeve prosvjeda.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL