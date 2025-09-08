Obavijesti

KAOS U NEPALU

FOTO Veliki prosvjedi u Nepalu zbog blokade društvenih mreža i korupcije: Poginula 1 osoba...

Nepalska policija ispalila je suzavce i gumene metke kako bi rastjerala skupinu mladih prosvjednika koji su u ponedjeljak pokušali ući u zgradu parlamenta negodujući zbog blokiranja društvenih mreža i navodne korupcije u redovima vlade, priopćili su očevici događaja i vlasti. Najmanje jedna osoba je poginula, a više od 50 ljudi je ozlijeđeno u nasilnim prosvjedima, javila je državna televizija. Nepal je prošli tjedan blokirao pristup društvenim mrežama, uključujući Facebook, koje nisu ispunile propise o registraciji kod vlasti, te je čelništvo države odlučilo intervenirati kako bi se spriječila zloupotreba.
Protest against corruption and the government’s decision to block several social media platforms, in Kathmandu
