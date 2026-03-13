FOTO Vepar šetao trgovačkim centrom u Berlinu, policija ga tri sata izbacivala iz trgovine...

Piše HINA,
FOTO Vepar šetao trgovačkim centrom u Berlinu, policija ga tri sata izbacivala iz trgovine...
Foto: Polizei Berlin/X

Kupce u jednom berlinskom trgovačkom centru u petak ujutro dočekalo je iznenađenje kada su se iznenada našli licem u lice s veprom, zbog čega je policija privremeno zatvorila zgradu

Policajci su koristili palete i štitove za suzbijanje nereda kako bi životinju istjerali van nakon što su ogradili trgovački centar u rubnom jugoistočnom naselju Koepenick, rekao je glasnogovornik. Na mjesto događaja prvotno je upućen tim čuvara životinja i veterinar iz obližnjeg zoološkog vrta kako bi pomogli u operaciji, opremljeni puhaljkama, puškama za uspavljivanje i drvenim štitovima. Međutim, zaključili su da je životinju nemoguće uspavati "zbog rasporeda prostorija", rekla je glasnogovornica zoološkog vrta.

Fotografija koju je berlinska policija objavila na platformi X prikazuje vepra kako šeće pored rashlađenih pića blizu blagajne trgovine unutar trgovačkog centra Allende-Center.

Policajcima i čuvarima životinja trebalo je oko tri sata da izbace životinju.

Lokalni dnevnik Tagesspiegel objavio je da su policajci od paleta izgradili put za bijeg kako bi usmjerili vepra napolje i u susjedni park. Dva su policajca potom ušla u trgovinu i istjerala životinju koristeći se velikim drvenim pločama.

Radnici su za Tagesspiegel rekli da se u trgovini, nakon što je vepar otišao, i dalje zadržao karakterističan miris.

Nije neuobičajeno susresti divlje svinje na periferiji Berlina, gdje ima mnogo parkova i šuma.

