Maturanti su se okupili već tradicionalno na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Ove godine nije predviđena povorka do Bundeka gdje je Grad organizirao proslavu, no to, kako se čini, maturante nije spriječilo. Kako javljaju iz Holdinga, tramvajski promet se povremeno usporava ili preusmjerava zbog povorke, a sve prati i policija

