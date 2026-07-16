Bilo je jako nevrijeme i taman smo u prolazu naišli na jedrilicu. Inače pripada nekim Francuzima i očito ih je vjetar nasukao, a onda ih nabio skroz na cestu, kaže nam čitatelj
POSLJEDICE JAKOG VJETRA
FOTO/VIDEO Zbog nevremena u Zadru nasukala se jedrilica: Ako se prevrne, past će na kuće...
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Zbog snažnog nevremena koje je u večernjim satima pogodilo Zadar, jedna se jedrilica nasukala.
- Bilo je jako nevrijeme i taman smo u prolazu naišli na jedrilicu. Inače pripada nekim Francuzima i očito ih je vjetar nasukao, a onda ih nabio skroz na cestu. Sada moraju čekati ovdje cijelu noć, službe će doći tek ujutro - kaže nam čitatelj.
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Na pitanje ima li ozlijeđenih odgovara:
- Nitko nije ozlijeđen, ali je dosta nezgodna situacija za njih. A ako se jedrilica prevrne, mogla bi pasti i ljudima u kuću.
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