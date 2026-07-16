FOTO/VIDEO Zbog nevremena u Zadru nasukala se jedrilica: Ako se prevrne, past će na kuće...

Zbog snažnog nevremena koje je u večernjim satima pogodilo Zadar, jedna se jedrilica nasukala.

- Bilo je jako nevrijeme i taman smo u prolazu naišli na jedrilicu. Inače pripada nekim Francuzima i očito ih je vjetar nasukao, a onda ih nabio skroz na cestu. Sada moraju čekati ovdje cijelu noć, službe će doći tek ujutro - kaže nam čitatelj.

Pokretanje videa... VIDEO Jedrilica se prevrnula u Zadru | Video: Čitatelj 24sata

Na pitanje ima li ozlijeđenih odgovara:

- Nitko nije ozlijeđen, ali je dosta nezgodna situacija za njih. A ako se jedrilica prevrne, mogla bi pasti i ljudima u kuću.

Foto: Čitatelj 24sata